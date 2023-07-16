Otogar değnekçisinin öldürülme anı kamerada

Olay, 12 Temmuz günü saat 15.30 sıralarında Yüreğir ilçesindeki Yüreğir Otogarı'nda meydana geldi. Otogarda değnekçi olarak çalışan Göksel Onmaz, iddiaya göre, Vural Çural Güçlü'nün (31) bir süre önce Ömer Y.'ye (49) devrettiği yazıhane için her iki taraftan toplamda 500 bin lira haraç istedi.

Güçlü ile Ömer Y. parayı vermeyi reddedince Onmaz, "Size burada ekmek yedirmem" diyerek tehdit etti. Olay günü Güçlü, 6 arkadaşıyla birlikte konuyu konuşmak için Onmaz ile buluştu. Taraflar arasında çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüşünce, Güçlü'nün arkadaşları Hayrettin Karaoğlu (26), Oğuzhan Biçer (25), Yusuf Zeren (21), Onmaz'a tabancayla ateş etti. Onmaz, göğüs, boyun ve başına isabet eden kurşunlarla hayatını kaybetti.





7 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI



Cinayet Büro Amirliği ekipleri, şüphelilerden Karaoğlu, Oğuzhan Biçer ve Zeren'i, kaçtıkları Ceyhan ilçesindeki bir evde saklanırken yakaladı. Güçlü ile kavgaya karıştığı belirlenen arkadaşları Fırat Şen (21), Muhammet Kaş (22) ile Cengiz Akarmut'un (32) ise Yüreğir ilçesi Levent Mahallesi'ndeki evlerinde yakalandı. Emniyetteki sorgularında Onmaz'ın küfretmesiyle tartışmanın çıktığını, bunun üzerine darbedip, tabancayla ateş açtıklarını öne süren 7 şüpheli, tutuklandı.





GÜVENLİK KAMERASI ORTAYA ÇIKTI



Bu arada cinayetin güvenlik kamerası görüntüsü ortaya çıktı. Görüntülerde, Onmaz'ın masada oturup okey oynadığı, şüphelilerin de yanına gelerek bir süre sohbet ettiği anlar yer aldı. Daha sonra 3 şüphelinin, tartışmanın ardından tabancalarla ateş açtığı, vurulan Onmaz'ın ise yere yığıldığı görüldü.