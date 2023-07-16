Millet şehitlerine koştu

15Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nün 7. yıldönümünde ülke genelinde geniş kapsamlı anma etkinlikleri düzenlendi. Şehitlik ziyaretleri yapıldı, dualar edildi, fidanlar dikildi, yürüyüşler düzenlendi.İstanbul Valiliği, İstanbul İl Müftülüğü ve 15 Temmuz Derneği tarafından Edirnekapı'da bulunan 15 Temmuz Şehitliği'nde hatim programı düzenlendi. Kuran-ı Kerim tilavetiyle başlayan programda, şehitlere kabirleri başında dualar edildi, karanfiller bırakıldı.Karşıyaka Mezarlığı'nda bulunan şehitlikteki anma törenine İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya da katıldı. Şehitlerin kabirlerini ziyaret eden Ali Yerlikaya, şehit aileleriyle sohbet ettikten sonra kabirlere karanfil bıraktı.15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde şehit düşen Samet Uslu'nun Akçaabat ilçesindeki kabri başında anma töreni düzenlendi. Baba Hüseyin Uslu, "Oğlum vatanı için koşarak şehadete gitti. Onunla mezarı başına gelerek hasret gideriyorum" dedi.Mevlana Meydanı'nda gün boyu çeşitli etkinlikler yapıldı. LED ekranlarda açık hava sergileri düzenlendi. Alaaddin Bulvarı üzerinden Mevlana Meydanı'na kadar mehteran eşliğinde anma yürüyüşü yapıldı.Şehitlikte dualar edildi. 15 Temmuz Demokrasi Şehitleri Hatıra Ormanı'na fidan dikildi.Kentteki tarihi camilerde şehitler için Kuran-ı Kerim okunup dualar edildi. Gün boyunca hem sivil toplum kuruluşları hem de valilik tarafından çeşitli programlar düzenlendi.Daha önce Diyarbakır Anneleri için Kayseri'den bisikletle Diyarbakır'a 6 günde giden Orman Muhafaza Memuru Bünyamin Yurdakul, bu kez de 15 Temmuz şehitleri için 47 kilometre yürüdü.15 Temmuz Hatıra Ormanı'na 1000 adet fidan dikildi. Şehitlikte kabirler ziyaret edilip dualar okundu.Hain darbe girişiminde Ankara'da şehit olan polis memuru Muhammet Oğuz Kılınç'ın Antalya Uncalı Mezarlığı'ndaki mezarı, il protokolü tarafından ziyaret edildi. Şehit mezarları ziyaret edilerek karanfiller bırakıldı.15 Temmuz darbe girişiminde Gölbaşı'nda Özel Harekât Daire Başkanlığı'na düzenlenen saldırıda şehit olan Emniyet Müdürü Ufuk Baysan, Düzce'de mezarı başında anıldı.Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) hain darbe girişiminin 7. yıldönümü olan 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde, 34 kişinin şehit olduğu 15 Temmuz Şehitler Köprüsü girişinde bulunan 15 Temmuz Şehitler Anıtı ve Hafıza 15 Temmuz Şehitler Müzesi, vatandaşlar ve siyasilerin akınına uğradı. Ziyarete gelen vatandaşlar şehitler için Kuran-ı Kerim okuyarak dua etti. Vatandaşların yanı sıra Üsküdar Kaymakamı Adem Yazıcı, AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Kabaktepe, Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen de 15 Temmuz Şehitler Anıtı'nı ziyaret etti. Okunan Kuran-ı Kerim tilavetini dinleyen ziyaretçiler şehitler için dua etti. AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Kabaktepe, "Darbe girişimlerine yeltenenlere 15 Temmuz ders olsun. Bundan sonra gizli ya da açık Türkiye'de milletin iradesine karşı durma cesaretini gösteremeyeceklerini anlamışlardır diye umut ediyorum" ifadelerini kullandı.15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü çerçevesinde Aydın'da şehitlik ziyaretleri gerçekleştirildi. Marmaris'te hainlerin açtığı ateş sonucu şehit düşen polis memuru Nedip Cengiz Eker'in babası Nihat Eker ve annesi Güzel Eker, oğullarının Kemer Mezarlığı'ndaki mezarını ziyaret etti. Baba Nihat Eker, "İçimizdeki yara yıllardır kapanmadı. Ömrümüzden ömür çaldılar, Allah onları kahretsin, cehennem ateşinde yaksın" dedi.Oğlunun mezar taşına sarılarak gözyaşı döken anne Güzel Eker ise, "Biz yarım kaldık, ben oğluma doyamadım. Yüreğim yandı köz oldu. Onu toprağın altına koydular, onu çok özlüyorum, doyamadım ben ona. Oğlumun ahı ve kanı yerde kalmasın" diye konuştu.FETÖ'nün 15 Temmuz'daki darbe girişimi sırasında darbeci generali vurduktan sonra şehit olan Piyade Astsubay Kıdemli Başçavuş Ömer Halisdemir'in Niğde'deki kabri ziyaretçi akınına uğradı. Türkiye'nin farklı illerinden ziyarete gelenler, Kuran-ı Kerim okuyup dualar etti. Bazı vatandaşlar duygu dolu anlar yaşadı.Ankara'nın Yenimahalle ilçesi Karşıyaka Mezarlığı'nda bulunan 15 Temmuz şehidi oğlu Cengiz Polat'ın mezarını ziyaret eden Fatma Sanal, "7 sene oldu. Acım dinmiyor. 15 Temmuz'un ilk şehitlerinden olmuş benim oğlum" diye konuştu. Oğlu Hakan Ünvar'ı vatan için toprağa veren anne Melahat Ünvar ise, "Melek gibi bir insandı benim evladım. Şehit düşüp melek oldu. Buraya gelip onu göremeyince çok üzülüyorum" dedi.Koray TAŞDEMİR - Özgür ÖZDEMİR - Tolga YANIK - Ali ALTUNTAŞ - Mustafa KAYA - Mustafa BAKIRHAN - Ömer ÇETİN- Mehmet YILDIRIM - Ali FAİK ATAY - Erdoğan ÖZTÜRK - İhsan TUNÇOĞLU - Şaban YILMAZ - Hasan ÇAKMAK - Enes GÜNEŞ / SABAH- Rana BÜYÜKTAŞ / ANKARA