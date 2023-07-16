Suriye sınırında 2 terörist etkisiz hale getirildi

Türkiye Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Suriye'nin kuzeyindeki Barış Pınarı bölgesinde bir saldırı hazırlığı içinde olduğu tespit edilmiş 2 PKK/ YPG'li teröristin Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından etkisiz hale getirildiğini duyurdu. Bakanlık, resmi Twitter hesabından yaptığı açıklamada, PKK/YPG'li teröristlerin aldığı kaos ve şiddet ortamına sürükleme amacını taşıdıklarını vurgulayarak, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin ihtiyacı olan müdahaleyi gerçekleştirdiğini belirtti.

Yapılan açıklamada Milli Savunma Bakanlığı "Tek amaçları bölgeyi kana bulamak olan PKK/YPG'li teröristlere hak ettikleri gibi müdahale ediyoruz. Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Suriye'nin kuzeyindeki Barış Pınarı bölgesinde saldırı hazırlığı yapan 2 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hâle getirdi." ifadelerini kullandı.