TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş: Bir destan gibi anlatacağız

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, serginin açılışında yaptığı konuşmada, 15 Temmuz'u sadece bir gün, sadece Türkiye'nin geçmişinde olan "kara leke" olarak telakki etmenin çok ötesinde, Demokrasi ve Milli Birlik Günü olarak benimsemek ve sonraki nesillere de aktarmak mecburiyetinde olduklarını söyledi.15 Temmuz'u asla unutmayacaklarının altını çizen Kurtulmuş, "15 Temmuz'u unutturmayacağız. 15 Temmuz'u bir hikâye gibi değil bir destan gibi anlatacağız. 15 Temmuz'u bir masal, bir hikâye gibi değil, aynı zamanda ders çıkarılacak bir demokrasi dersi olarak anlatacağız. 15 Temmuz'u bu milletin geleceğini aydınlık kılan milli günlerimizden biri olarak, Allah'ın izniyle kıyamete kadar yaşayacağız, yaşatacağız" ifadelerini kullandı.Bu çabalardan birisinin de fotoğraf sergisi olduğuna işaret eden Kurtulmuş, sergidekilerin sadece o geceye ilişkin, herkesin gördüğü binlerce, on binlerce fotoğraftan birkaçı olduğunu söyledi.Sergi alanında bulunan insanların bir kısmının bir müddet sonra hayatta olmayacağını belirten Kurtulmuş, gelecek nesillere, çocuklara, bu fotoğraflar üzerinden de milli birlik ve beraberlik ruhunun hikâyesini anlatacaklarını dile getirdi.