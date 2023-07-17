AK Partili Dağ’dan ‘Örnekköy’ tepkisi: İzmirlilerin canı Soyer’in biçtiği değer kadar ucuz değil

AK Parti İzmir İl Başkanlığında düzenlenen basın toplantısında konuşan Dağ, "Biz aynı acıların tekrar yaşanmaması için mücadele ederken, canımızı dişimize takarken ve en önemli gündemimiz deprem ile mücadele olmuşken Büyükşehir Belediyesi'nin şehrin emini sıfatındaki belediye başkanı hala işin ciddiyetini kavrayamamaktadır. İzmirlilerin canı Tunç Soyer ve arkadaşlarının biçtiği değer kadar ucuz değildir" dedi. Dağ Çevre Şelircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğünün Örnekköy'deki iş insanları yapı kooperatifi yöneticileri ile ilgili savcılığa yaptığı suç duyurusunun Gaziemir'deki kooperatif modelini de kapsadığını söyledi.

BASIN TOPLANTISI DÜZENLEDİ

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ ve AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı İzmir'in gündemindeki 'Örnekköy kentsel dönüşüm projesi' ile ilgili basın açıklaması düzenledi. Düzenlenen toplantıya İzmir Büyükşehir Belediyesi AK Parti Grup Başkanvekili Özgür Hızal, İzmir Büyükşehir Belediyesi AK Parti Grup Sözcüsü Hakan Yıldız da katıldı.

SORU İŞARETLERİNİN GİDERİLMESİ ELZEMDİR

Vatandaşların aklındaki soru işaretlerinin giderilmesinin önemli olduğunu belirten Dağ, "Hepimizin malumu olduğu üzere İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından Örnekköy'de iş insanlarının başını çektiği kooperatiflere devredilen, belediyenin denetleyici rol üstlendiği bir kentsel dönüşüm çalışması yapılmaktadır. Bu kentsel dönüşüm çalışmasının şekli, yöntemi konusunda soru işaretleri olduğunu değişik defalar hem grup başkanvekilimiz hem il başkanımız ifade etmişlerdi. Ama ortaya çıkan son skandal, bu soru işaretlerinin çok ötesinde vahim bir tabloyu gözler önüne sermiştir ve bu tablo irdelenmesi gereken bir tablodur. İzmir Büyükşehir Belediyesi fenni mesullüğünde yürüyen bu süreçte mühendisler tarafından yapılan tespitte bu binalarda demir eksikliği ve hatalı beton kullanıldığı tespit edilmiştir. Bunun üzerine Karşıyaka Belediyesi tarafından bu inşaatlar mühürlenmiştir. Sonrasında, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından yapılan incelemelerde buradan alınan karot örneklerinde asgari değerlerin altında bir değerleme tespiti yapıldığı ifade edilmiştir. Öncelikle, evi ve hayatıyla ilgili umudunu bu çalışmaya bağlayan hak sahipleri ve bu kooperatife üye olan insanlarımız bulunmaktadır. Hemşehrilerimizin inşaatların sağlamlığı hususunda kafalarında oluşan soru işaretlerinin giderilmesi elzemdir." dedi.

UMUT BAĞLAMIŞ YÜZLERCE İNSANIMIZIN HATIRINADIR

İzmir Ticaret Odası'nın da işin içinde olmasının insanlara güven verdiğini belirten Dağ, "Adım atılması beklenen bu önemli konuyla ilgili bir geçiştirme politikası uygulandığını hem eylemlerden hem de söylemlerden gözlemliyoruz. Konu gündeme geldikten sonra özellikle bazı İzmir milletvekillerinin bu politikanın başını çekmesi manidardır. Bir CHP İzmir Milletvekilinin ortaya çıkan tüm bilimsel ve teknik analizlere rağmen bu gerçekliğe ıvır zıvır işler" değerlendirmesi yapması, bir diğer milletvekilinin ise "Bunlar asparagas" şeklindeki açıklaması tarafımızca manidar ve abes karşılanmakta ve meselenin ciddiyetine yakışmamaktadır. Bunun yanında CHP İzmir İl başkanı "benim alakam yok" diyerek bu işten sıyrılacağını düşünmüştür. Ancak kendisi kamuoyunun karşısına geçip, İzmir'de herkesin ifade ettiği "CHP İl başkanının kentsel dönüşüm için kurulan kooperatiflerin genel koordinasyonunu yürüttüğü" konusunda sessizliğini sürdürmektedir. Tüm bunlar yetmezmiş gibi İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin önce "Bu işi namuslu bürokratlarımız ortaya çıkardı" demesi ardından ise bu projede sorumluluğu olan Kentsel Dönüşüm Daire Başkanlığı'nı kapatması, skandal ötesi bir durumdur. Bu işi yapan kişiler İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin kurumsal kimliğine, İzmir'in adına kara çalmaktadır. Çünkü burada hırsızlığı ortaya çıkaranların cezalandırılması gibi bir garabet vardır. Buradan çok net bir şekilde söylüyorum; bu iş sizin sessizliğe bürünerek, "Bunlar asparagasdır" diyerek üzerini kapatabileceğiniz bir iş değildir. Eğer akıl hocalarınızın yönlendirmeleri sonrasında ciddi bir skandalla karşı karşıya kaldıysanız ve kendinizi çaresiz hissediyorsanız biz size yardımcı olmaya hazırız. Bu yardım ise sizin siyasi müttefikleriniz, iş ortaklarınız ya da akıl hocalarınız için değil, bu işe gönül ve emek vermiş, umut bağlamış yüzlerce insanımızın hatırınadır. Tüm bunların yanı sıra, kooperatif kurulurken İzmir Ticaret Odası'nın öncü olması ve bu sıfatla güven tesis etmesi için yaptığı çalışmalar insanlarımızın bu projeye güvenmesine katkı sunmuştur" diye konuştu.

HER KONUDA MÜDAHİL OLAN MESLEK ODALARI…

Meslek Odalarına da tepki gösteren Dağ, "Bu skandal ortaya çıktıktan sonra her konuya bir şekilde müdahil olarak açıklama yapan meslek odalarının sessizliğe bürünmesi bir başka sorgulanması gereken husustur. Burada mağdur edilen insanların kafalarındaki soru işaretlerinin giderilmesi için Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğümüz detaylı bir çalışma yapmıştır. İzmir Büyükşehir Belediyesi de gerek birlikte yola çıktığı iş insanlarının gerekse de odaların ve üniversitelerin desteğine başvurarak bu inşaatlarda çalışma yapmak mecburiyetindedir. Konu yargıya intikal etmiştir biz de yargısal sürecin sonuna kadar takipçisi olacağız. İdari soruşturma da açılmıştır ve bu soruşturmanın selameti önem arz etmektedir. İzmir birkaç siyasetçinin, bürokratın ve iş insanıyım diye ortalıkta gezenlerin kendi siyasi ikballerini, ticari geleceklerini garanti altına almak için menfaat tesis ettiği bir şehir olmamıştır, olmayacaktır da" dedi.

İZMİRLİLERİN CANI…

Deprem süreci sonrası Büyükşehir'in ciddiyetin farkında olmadığını belirten Dağ, "Hükümetimizin önümüzdeki süreçte en önemli hedeflerinden biri; kentsel dönüşüm konusunda atılan adımları daha da artırmak ve yüzbinlerce deprem konutunu hızlı bir şekilde bitirip depremzede vatandaşlarımızın bir an önce evlerine kavuşmasını sağlamaktır. Özellikle TOKİ'nin şimdiye kadar yaptığı işlerde ne kadar düzgün ve kaliteli olduğuna asrın felaketinde hepimiz tanıklık ettik. İsterdik ki son yıllarda yaşadığımız büyük acıların müsebbibi olan deprem meselesinde İzmir Büyükşehir Belediyesi de aynı hassasiyeti gösterebilsin. Şehrimizin en büyük problemlerinden biri olan kentsel dönüşüm konusunda depremden önce ve sonra dişe dokunur hiçbir çalışma yapamayan Büyükşehir Belediyesi, beceriksizliğini telafi etmek yerine büyük bir skandalın üstünü örtmeye çalışmaktadır. Bizler aynı acıların tekrar yaşanmaması için mücadele ederken, canımızı dişimize takarken ve en önemli gündemimiz deprem ile mücadele olmuşken Büyükşehir Belediyesi'nin şehrin emini sıfatındaki belediye başkanı hala işin ciddiyetini kavrayamamaktadır. İzmirlilerin canı Tunç Soyer ve arkadaşlarının biçtiği değer kadar ucuz değildir" ifadelerini kullandı.

TAKKE DÜŞTÜ KEL GÖRÜNDÜ

İzmir'in rant ile anılmasına izin vermeyeceklerini belirten Dağ, "Bugün gündemimize aldığımız konunun muhatabı en başta İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'dir. Daha sonrasında bazı CHP milletvekilleri ve bazı belediye bürokratlarıdır. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı yaşanan skandaldaki tüm karanlık noktaları aydınlatmalıdır. İl Başkanı, milletvekilleri ve bürokratların işin içinden sıyrılmaya çalışması beyhude bir çabadır. Takke düşmüş kel gözükmüştür. Şu net bir şekilde anlaşılmıştır ki CHP'lilerin gündemi İzmirlilerin canı değil kendi ceplerinin dolması, makam koltuklarının garanti altında olmasıdır. Bizler bu işin takipçisi olacağız. Ülkemizin en önemli gündemi olan kentsel dönüşüm meselesinde hiçbir adım atamayan basiretsiz siyasetçiler yüzünden İzmir gibi tarihi, kültürel zenginliği olan ve eşsiz doğal güzelliklere sahip jeopolitik öneme haiz bir şehrin rant ve kirli ilişkilerle anılmasına izin vermeyeceğiz. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı'ndan ve müşterek bir akılla İzmir'i uçuruma sürüklediği iş ve siyasi müttefiklerinden, hata ve yanlışlarını basitleştirmek, pisliklerini halı altına süpürmek ve üstünü örtmeye çalışmak yerine akıllardaki soru işaretlerine cevaplar bekliyoruz. Ayrıca şunu da söylemek isterim ki: Bu kadar ihmal ve hataların olduğu bir skandalda Karşıyaka Belediyesi'ne doğru ve net bir şekilde sorumluluklarını yerine getirdiği için teşekkür ediyorum" dedi.

ASGARİ DEĞERİN ALTINDA OLDUĞUNU GÖRÜYORUZ

Büyükşehir Belediyesi'nin rapor hakkındaki sözlerini yorumlayan Dağ, "Raporu inceledim, raporda çok net ifadeler var. 4-5 maddelik bir rapor. İlk 3 madde İzmir Büyükşehir'den gelen yazılara cevap. Asıl Büyükşehir Belediyesi'nin de işin selameti açısından bakması gereken konu bölgeye gidip sahadan numune alarak onların asgari değerlerin üstünde mi altında mı diye bakması gerekir. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü'nün raporunda bunların asgari değerin altında olduğunu görüyoruz" ifadelerini kullandı.

NELER OLMUŞTU?

Büyükşehir'in denetiminde Karşıyaka-Örnekköy'de iş insanları yapı kooperatifi tarafından toplu konut inşaatında "hatalı beton ve eksik demir" kullanıldığı tespit edilmiş, Karşıyaka Belediyesi de inşaatı mühürlemişti. SABAH'ın haberini ihbar kabul eden Çevre, Şehircilik ve İl Müdürlüğü hem kooperatif yapısı hem de imalatların projeye uygun olup olmadığını denetlemek üzerine inceleme başlatmıştı. Yapılan inceleme sonucu kooperatif yapısında ve alınan karot örneklerindeki hukuksuzluklar ve standartdışılık nedeniyle inşaat durdurulmuş savcılığa kooperatif yöneticileri hakkında suç duyurusunda bulunulmuştu.