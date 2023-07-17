Deprem atığı lavanta bahçesine dönüştü

Türkiye'nin 11 şehrinde 13 katı atık bertaraf tesisi bulunan ITC'nin İş Geliştirme Direktörü Ali Rıza Öner, 6 Şubat depremlerinin ardından yaklaşık iki ay süresince normal zamanın birkaç katı düzeyinde tesislerine atık geldiğini belirterek, "Gelen bu evsel deprem atıklarını hızla işleme tabi tutarak hastalıkların önüne geçtiğimiz gibi, atıklardan elde ettiğimiz sıvı fermente (kompost gübre) ile de 3 ay önce 4 bin 500 metrekare alanda lavanta bahçesi kurduk. Şu an ise toplanan evsel atıkların miktarı geçen yıl aynı dönemdeki miktarlara geldi. Bu da bölgede hayatın tekrardan normal haline döndüğünü bizlere gösteriyor" dedi.



6 Şubatta meydana gelen "asrın felaketi" olarak adlandırılan Kahramanmaraş merkezli depremlerde büyük hasar alan illerde normale dönüş çalışmaları hızla sürüyor.



DEPREM BÖLGESİNDE 150-170 MİLYON TON ATIK ÇIKTI

ITC İş Geliştirme Direktörü Ali Rıza Öner, depremin ardından bölgede 150-170 milyon ton deprem atığının ortaya çıktığını ifade ederek, "6 Şubatta meydana gelen depremlerin ardından yaklaşık iki ay süresince normal zamanın birkaç katı düzeyinde Adana'daki tesisimize evsel atık geldi. O dönemde bu atıkları değerlendirerek hem elektrik hem de kompost gübre ürettik. Şimdi ise toplanan evsel atıkların miktarı geçen yıl aynı dönemdeki miktarlara geldi. Bu da bölgede hayatın tekrardan normal haline döndüğünü bizlere gösteriyor" dedi.





Depremden etkilenen Adana'da faaliyette olan tesisleri ile kentin çehresini değiştirdiklerini anlatan Öner, "Bir zamanlar çevresinden dahi geçilemeyen Sarıçam Katıatık Bertaraf Tesisi'mizde şimdi portakal, greyfurt, limon ağaçları yetiştiriliyor. Personelimiz kışın meyve ihtiyacını buradan karşılıyor. Ayrıca her tarafa çok önemli ve dinimizce de kutsal sayılan zeytin ağaçları dikerek, sahanın rehabilitasyonuna ayrı bir önem gösteriyoruz" dedi.

Öner ayrıca depremlerden sonra yaklaşık 3 ay kadar önce 4 bin 500 metrekare alana lavanta ekimi yaptıklarını belirterek, "Tesise gelen organik atıklardan fermente sıvı (kompost gübre) üreterek bunu da tesis sahasındaki lavantaların gelişiminde kullanıyoruz. Sahalar doldukça üstlerini lavanta ile kaplamayı düşünüyoruz. Sözleşme süremiz bittiği zaman Adana'ya büyük bir yeşil alan bırakmış olacağız" dedi.



65 MİLYON DOLARLIK YATIRIM

Adana'daki tesisler yapılmadan önce Sarıçam ilçesinin 5 kilometre yakınına yaklaşmanın mümkün olmadığını belirten Öner, "Şirketimizin 65 milyon dolar yatırım ile faaliyete geçirdiği modern tesisler sayesinde bugün Sarıçam'ın hüviyeti ve imajı da değişti" dedi.



42 BİN HANENİN ELEKTRİK İHTİYACI KARŞILANIYOR

Tesise günlük bin 600 ton civarında evsel nitelikli katı atık geldiğini ifade eden Öner, "Bundan ise saatte yaklaşık 12 megawatt elektrik üretiyoruz. Buradan üretilen elektrik yaklaşık 42 bin hanenin elektrik ihtiyacını karşılıyor" dedi.



Öner, "Sayın Cumhurbaşkanımızın eşi Emine Erdoğan hanımefendinin başlattığı Sıfır Atık Projesi'nin paydaşı olarak atıkları en iyi şekilde değerlendirip doğaya tekrar kazandırmak bizim en büyük hayalimiz. Bu kapsamda fermantasyon tankımızdan çıkan sıvı fermente ürün ile katı fermente ürünümüzü iyileştirmek için çalışmalar yürütüyoruz" dedi.



DÜNYAYA MODEL OLDU

Katı atık bertarafındaki çözümlerinin dünyaya model olduğunu anlatan Öner, "Yurtdışından sürekli yatırım daveti alıyoruz. Bu sebeple yurtdışına açılmamızın da zamanının geldiğini düşünüyoruz. Buradaki edindiğimiz tecrübeyi yurtdışına taşımamız şart, çünkü yaptığımız iş bunu gerektiriyor. Dünyanın geleceği, insanın dünyada ve gezegende uzun süre yaşaması için çevreyi, doğayı temiz tutmamız gerekiyor. Dünyanın iyiliği için temiz çevre, temiz enerji, temiz tarım ve temiz beslenme diyoruz" dedi.