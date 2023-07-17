Emekli Korgeneral 15 Temmuz’u anlattı: Üç tugayın İstanbul’a gelmesini engelledik

Ardahan- Çıldır doğumlu olan emekli komutan Alparslan Erdoğan, hain darbe kalkışması öncesi izinli olduğunu, darbe haberini alır almaz harekete geçtiğini ve 1. Ordu komutanı Ümit Dündar ile iletişime geçtiğini söyledi. FETÖ'cü askerlerin Trakya'dan İstanbul'a ilerlemelerini durdurduklarını söyleyen Erdoğan, "Darbe girişimini ilk duyduğumda 21. yy'da bu tür şeylerin olamayacağını, böyle şeylerin geride kaldığını düşündüm. Ancak ilerleyen süreçte bunun bir darbe girişimi olduğunu anladım ve onun üzerine tedbirler almaya başladım. Emrimdeki birlikleri uyarmak için Kolordu Nöbetçi Amirini aradım "Bütün personel mesaiye gelecek hiç kimse dışarıya çıkmayacak, Kolordu bölgesi terk edilmeyecek" diye emir verdim. Saat 23:00'de makamımdaydım, gelen mesajları getirdiler. Mesajda ben görevde alınmıştım. Yani açığa alınmıştım, benimle birlikte, 2. Kolordu Komutanı ve Ordu Komutanımız Ümit Dündar da görevden alınmıştı. Şu andaki birinci ordu komutanımız da görevde alınmıştı. Artık darbecilerin listesinde görevde alınmış birer komutandık" dedi.

Tekirdağ Valisi, Kırklareli Valisi, Çorlu Kaymakamı ve Cumhuriyet başsavcısıyla birlikte ortak hareket ettiklerini anlatan Erdoğan, "Trakya'daki birliklerimizi sevk ve idare ederek, dışarıya çıkmasına müsaade etmedik ve bir tek merminin patlamasına müsaade etmedik. Gece saat 3 civarında ATV- A Haber ortak yayınına bağlandım, 'bunlar üniforma giymiş teröristlerdir' dedim biz kesinlikle millî iradeye bağlıyız diye teyit ettirdim. Benden 5 dakika sonra o zamanki Başbakanımız sayın Binali Yıldırım da aynı şeyleri söyledi. Daha sonra çıkan bir haberde whatssap grubunda FETÖ'cüler şunu söylemişler '5. Kolordu komutanı müdahale ediyor, yerimizden kımıldayamıyoruz. Gönderdiğimiz birliğin tüm personelini gözaltına almışlar' diye. Dolayısıyla 1. Ordu Komutanımızla ve de 2. Kolordu komutanımızla birlikte aldığımız tedbirler neticesinde Avrupa yakasındaki 3 tugayın İstanbul'a gelmesini engelledik" dedi.