Hatay’da 32 bin deprem konutunun ihalesi tamam

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, 6 Şubat depremlerinde ağır yıkıma uğrayan Hatay'daki çalışmalara ilişkin son bilgileri paylaştı. Sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yapan Özhaseki, "Şehrimizde 220 bin 66 afet konutu, 34 bin 129 köy evi olmak üzere toplam 254 bin 195 konut üreteceğiz. Afet konutlarımızdan, 32 bin 715 konutumuzun ihalesini gerçekleştirdik. 30 bin 88 konut ile 48 dükkânın yapımını sürdürüyoruz" dedi. "Medeniyetler Şehri" olarak da adlandırılan Hatay'daki çalışmaların gece gündüz devam ettiğini vurgulayan Özhaseki, konutları bir an önce hak sahiplerine teslim etmek için yoğun mesai harcadıklarını vurguladı.Kentteki köy evi inşaatlarının da yöresel mimariye uygun şekilde devam ettiğini kaydeden Özhaseki, "Toplamda 34 bin 129 köy evimizi sosyal donatı alanlarıyla birlikte inşa edeceğiz. İl genelinde 244 köyümüzde ihale sürecini tamamladık. 6 bin 847 köy evi ile 947 ahırın yapımına başladık" bilgisini verdi. Fay kırığı ve zeminde sıvılaşmanın olmadığı noktalarda son sürat yükselmeye devam eden afet konutları, 3+1 ve 2+1 olarak tasarlandı. Radye temel ve tünel kalıp sistemiyle inşa edilen konutlar, vatandaşlara güvenli ve huzurlu bir yaşamın kapılarını açacak. 11 tip olarak planlanan köy konutları da yöresel mimariye uygun şekilde ve tüm sosyal donatılarıyla depremzedelere kazandırılacak. Tamamlanan köy evleri, aşama aşama hak sahiplerine teslim edilecek.