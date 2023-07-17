İstiklal Caddesi’ndeki bombalı saldırı davasında Ahlam Albashır savunma yaptı: Bombayı Bilal buradan teslim aldı

SAVUNMASINI BU CELSE VERDİ

Önceki celse savunma yapmayan Ahlam Albashır bu celse savunma yaptı. Albashır, ''İddianamede olanlar vardı olmayanlar da. Ailem vefat etmişti. Ben ve ablam kalmıştık. Geceleri fırından gündüzleri tatlıcıda çalışıyordum. Ben PYD bölgesindeydim. Kardeşim ise Türk ordusu bölümündeydi. Gözler üzerimdeydi. Arkadaşım vasıtasıyla Hasan Jamili ile tanıştım. Hasan Jamili, benim yanıma geldi ''Büyük bir şahıs seninle konuşmak istiyor'' dedi. İlk gittiğimde yüzünü görmedim ikincide gördüm. Bana söylediği şey bir şahısla Türkiye'ye gideceğim ve onun karısı rolünde olacağımdı. Türkiye'ye gideceğim şahsın Bilal olduğunu İdlib'te öğrendim'' dedi.

"HACI EVLİLİK SÖZLEŞMESİ VERDİ"

Korktuğunu fakat Hacı'yı dinlemediği takdirde ne olacağını bilmediğini söyleyen Ahlam Albashır, ''Kız kardeşime anlatmadım ama korktuğumu anlamıştı. Takip ediyorlardı. ''Sana zarar vermeyeceğiz'' diyorlardı. Hasan Jamili beni bir çiftliğe götürdü yanında korumaları vardı. Ne yapacağımı anlatmaya başladı. Daha sonra çıktım. Beni kaçakçıların evine götürdüler bir gece kaldım. Ertesi günü sabah 06:00 gibi bizi alıp İdlib'e götürdü. Bilal'in yanına ulaştım. Hacı bana bir evlilik sözleşmesi vermişti. Bilal, ''Kardeşim olarak kal'' dedi. 5 gün orada kaldık bu sürede Bilal'le sorunlar yaşadık ben çıkmak istedim ama İdlib'i bilmediğim için çıkamadım'' dedi.