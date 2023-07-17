Janiyev suç örgütü yöneticilerinden ’gölge’ lakaplı Chikhladze İstanbul’da yakalandı

ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Guram Chıkladze'nin 2020 yılında "Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurmak" suçu ile ilgili gerçekleştirilen operasyon kapsamında yakalanarak tutuklanan ve Andrıı MALYI sahte ismi ile Türkiye'de ikamet eden 2016 yılında Beşiktaş ilçesinde uğradığı silahlı saldırı sonucu öldürülen Rovshan JANIYEV' in ağabeyi Namıq JANIYEVİN' in liderliğini yaptığı Janıyev suç örgütünün önemli yöneticilerinden olduğu tespit edildi. Chıkladze hakkında Rusya'da gerçekleştirilen birçok öldürme suçunun faili olması sebebiyle Rus makamları tarafından İnterpol aracılığıyla yakalama emri çıkarıldığı öğrenildi. Guram Chıkhladze, emniyetteki işlemlerinin ardından 15 Temmuz'da sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.