Mersin’deki DEAŞ operasyonunda 3 zanlı tutuklandı

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince 14 Temmuz'da terör örgütü DEAŞ mensuplarının eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik düzenlenen operasyonda bir şüphelinin daha yakalanmasıyla gözaltı sayısı 6'ya yükseldi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan 6 zanlı adliyeye sevk edildi.

Zanlılardan U.E, A.H. ve M.A. çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı, diğer şüpheli A.H. adli kontrol şartıyla salıverildi.

B.Y.Y. ve A.H.J. ise sınır dışı edilmek üzere savcılıkça serbest bırakıldı.

Mersin'de, 14 Temmuz'da terör örgütü DEAŞ içerisinde silahlı faaliyette bulunan ve yurt dışındaki örgüt mensuplarıyla irtibatları tespit edilen 6 şüphelinin yakalanmasına yönelik operasyon düzenlenmişti.