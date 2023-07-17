Muğla Büyükşehir’den TOKİ’ye engel! Projelerin imar planlarını iptal ettirdi

Maalesef Büyükşehir Belediyesi bu konuya siyasi gözle bakıp, bakanlığımızın her türlü yapmış olduğu olumlu veya olumsuz plan ile tadilatlara itiraz etmekte ve yargıya taşımaktadır. Allah göstermesin yakın bir zamanda Kavaklıdere' de eğer ki bir deprem olmuş olsa biz vatandaşımızı o kerpiç evlerde nasıl koruyabiliriz? Ama TOKİ evleri bir an önce bitmiş olsa, orada afetlere karşı depremlere karşı daha güvenli oturum sağlamış olacaktır. Muğla Büyükşehir Belediyesi yapamadığı planı bakanlık yapmıştır. Büyükşehir ise olumlu veya olumsuz olduğuna bakmaksızın dava açmıştır. Ben buradan biran önce TOKİ evlerinin bitirilip vatandaşlarımızın da içerisine girmesini ümit ediyorum." dedi.