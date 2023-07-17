Şehit Necmettin Yılmaz kabri başında anıldı bu acıyı asla unutmayacağız

Görev yaptığı Şanlıurfa'dan karne tatili için memleketi Gümüşhane'ye dönerken Tunceli-Pülümür yolunda PKK'lı teröristler tarafından kaçırılarak şehit edilen öğretmen Necmettin Yılmaz, şehadetinin 6. yılında kabri başında anıldı. Gümüşhane'nin Torul ilçesine bağlı Demirkapı köyünde bulunan kabri başında düzenlenen anma programında 23 yaşında şehit edilen sınıf öğretmeni Necmettin Yılmaz'ın kabrine karanfil bırakılarak, dua edildi. Şehit öğretmenin annesi Gülay, babası Hamit, kardeşi Yahya ve ağabeyi Ahmet Yılmaz'ın da hazır bulunduğu törende şehit öğretmenin kabrine karanfil bırakıp dua eden Gümüşhane Valisi Kamuran Taşbilek aziz şehitler ve kahraman gazileri minnet, şükran ve rahmetle andıklarını söyledi. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun da Yılmaz'ı andı. Altun, "Terör örgütü PKK'yı, işbirlikçilerini ve cinayetlerini görmezden gelenleri lanetliyoruz" ifadesini kullandı.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2017'de terör örgütü PKK tarafından şehit edilen öğretmen Necmettin Yılmaz'ı andı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Terörün milletimize yaşattığı hiçbir acıyı unutmayacağız, mücadelemize kararlılıkla devam edeceğiz" ifadelerine yer verdi.SABAH