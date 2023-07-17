Sözcü'nün 'yangın' provokasyonunu AK Parti Hatay milletvekili bozdu! "Bu nasıl bir iftira"

Hatay'ın Belen ilçesinde dün başlayan orman yangınına ekiplerin havadan ve karadan müdahalesi devam ediyor. Alevler bugün Müftüler köyüne sıçrarken, yerleşim yerleri etkilenmeden kısa sürede söndürüldü.
Bölgede yayın yapan Sözcü TV'nin muhabiri ise, yangına müdahale edilmediği algısı oluşturmaya çalıştı. Köye giden Sözcü TV muhabiri, "Müftüler'in yerlileri olduğumuz noktada nöbet tutmuyor olsaydı ne evlerini koruyor olabileceklerdi ne de atalarından kalan ormanları" dedi.
Sözcü'nün çirkin algısını yangına yerinde müdahale eden AK Parti Hatay Milletvekili bozdu | Video
KİRLİ ALGIYI AK PARTİLİ VEKİL BOZDU
O sırada bölge halkıyla birlikte alevleri söndürmeye çalışan AK Parti Hatay Milletvekili Abdulkadir Özel duruma tepki gösterdi. "Hanımefendi ben AK Parti Hatay Milletvekiliyim. Orman teşkilatı burada, uçaklar burada yapmayın Allah aşkına ya." diyen Özel, "Bu nasıl bir iftira. Bakın buradayım ben Hatay Milletvekiliyim. İskenderun Bölge Müdürü burada." ifadelerini kullandı.