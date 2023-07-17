Haberler Gündem Haberleri Sözcü'nün 'yangın' provokasyonunu AK Parti Hatay milletvekili bozdu! "Bu nasıl bir iftira"
Giriş Tarihi: 17.7.2023 17:04 Son Güncelleme: 17.7.2023 17:08

Sözcü'nün 'yangın' provokasyonunu AK Parti Hatay milletvekili bozdu! "Bu nasıl bir iftira"

Hatay'da yaşanan orman yangınında yayın yapan Sözcü TV'nin provokasyonunu AK Parti Hatay Milletvekili Abdulkadir Özel engelledi. Yangına müdahale edilmediği algısı yaratan muhabire tepki gösteren Özel, "Hanımefendi ben AK Parti Hatay Milletvekiliyim. Orman teşkilatı burada, uçaklar burada yapmayın Allah aşkına ya." diyen Özel, "Bu nasıl bir iftira. Bakın buradayım ben Hatay Milletvekiliyim. İskenderun Bölge Müdürü burada." ifadelerini kullandı.

Sözcü’nün ’yangın’ provokasyonunu AK Parti Hatay milletvekili bozdu! Bu nasıl bir iftira

Hatay'ın Belen ilçesinde dün başlayan orman yangınına ekiplerin havadan ve karadan müdahalesi devam ediyor. Alevler bugün Müftüler köyüne sıçrarken, yerleşim yerleri etkilenmeden kısa sürede söndürüldü.

Bölgede yayın yapan Sözcü TV'nin muhabiri ise, yangına müdahale edilmediği algısı oluşturmaya çalıştı. Köye giden Sözcü TV muhabiri, "Müftüler'in yerlileri olduğumuz noktada nöbet tutmuyor olsaydı ne evlerini koruyor olabileceklerdi ne de atalarından kalan ormanları" dedi.

Sözcü'nün çirkin algısını yangına yerinde müdahale eden AK Parti Hatay Milletvekili bozdu | Video

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O sırada bölge halkıyla birlikte alevleri söndürmeye çalışan AK Parti Hatay Milletvekili Abdulkadir Özel duruma tepki gösterdi. "Hanımefendi ben AK Parti Hatay Milletvekiliyim. Orman teşkilatı burada, uçaklar burada yapmayın Allah aşkına ya." diyen Özel, "Bu nasıl bir iftira. Bakın buradayım ben Hatay Milletvekiliyim. İskenderun Bölge Müdürü burada." ifadelerini kullandı.

Algı operasyonu elinde patlayan muhabir ise bu kez de 'engelleniyoruz' yalanına sığındı. Sözcü TV de o anları 'Muhabirimize Yangın Bölgesinde Müdahale' başlığı ile servis etti.

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Sözcü'nün 'yangın' provokasyonunu AK Parti Hatay milletvekili bozdu! "Bu nasıl bir iftira"
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