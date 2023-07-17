Sözcü'nün 'yangın' provokasyonunu AK Parti Hatay milletvekili bozdu! "Bu nasıl bir iftira"

KİRLİ ALGIYI AK PARTİLİ VEKİL BOZDU

O sırada bölge halkıyla birlikte alevleri söndürmeye çalışan AK Parti Hatay Milletvekili Abdulkadir Özel duruma tepki gösterdi. "Hanımefendi ben AK Parti Hatay Milletvekiliyim. Orman teşkilatı burada, uçaklar burada yapmayın Allah aşkına ya." diyen Özel, "Bu nasıl bir iftira. Bakın buradayım ben Hatay Milletvekiliyim. İskenderun Bölge Müdürü burada." ifadelerini kullandı.