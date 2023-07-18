20 ilin Cumhuriyet Başsavcısı değişti

Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) 1. Dairesi'nin, 3 bin 36 adli ve 387 idari hakim ve savcıyı kapsayan adli ve idari yargı ana kararnamesini yayımlandı. Kararnameyle Adıyaman, Ağrı, Aydın, Bingöl, Denizli, Elazığ, Giresun, Hatay, Isparta, İzmir, Kahramanmaraş, Malatya, Manisa, Mardin, Muş, Niğde, Şırnak, Trabzon, Uşak ve Van ile 38 ilçenin Cumhuriyet başsavcıları değişti. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'na, İstanbul Cumhuriyet Başsavcıvekili Fahri Mutlu Tosun getirildi. İzmir Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Öztürk ise Yargıtay Cumhuriyet Savcılığı'na atandı. Karasu Adliyesine ise ilk defa Cumhuriyet Başsavcısı atandı. Ağır ceza mahkemesi başkanı olarak ise 118 atama gerçekleştirildi. Deprem bölgesinde yer alan mevcut mahkemelere ilave olarak 5 ağır ceza mahkemesi, 39 asliye hukuk mahkemesi, 11 tüketici mahkemesi ve 9 sulh hukuk mahkemesi faaliyete geçirilecek şekilde planlama yapıldı ve bu mahallere ilave 61 hakim ataması yapılarak deprem nedeniyle adli yargıda açılması muhtemel davalara ilişkin mahkemelerin etkinliği ve verimliliğinin artırılması amaçlandı.