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Giriş Tarihi: 18.7.2023 11:01

CHP’li belediye pes dedirtti! Kanalizasyon kokusunu önlemek için bakın ne kullandıla

CHP’li Aydın Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı ASKİ (Aydın Su ve Kanalizasyon İdaresi) ekipleri çevreye yayılan kanalizasyon kokusunu önlemek için çuvalla önlem aldı. Artan pis koku şikayetleri üzerine harekete geçen ASKİ ekiplerinin kanalizasyon bacalarını çuval parçalarıyla kapatması büyük şaşkınlık yarattı. CHP’li belediyenin ilkel çözümü de kokuyu engelleyemedi.

Ceyhan TORLAK Ceyhan TORLAK
CHP’li belediye pes dedirtti! Kanalizasyon kokusunu önlemek için bakın ne kullandıla

CHP'li Aydın Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı ASKİ ekipleri, artan sıcak havanın da etkisiyle kent merkezinde artan pis koku şikayetleri üzerine harekete geçti. Aydın'ın Efeler ilçesindeki çok sayıda kanalizasyon bacası çuval parçalarıyla kapatıldı. Belediyenin ilkel çözümü görenleri hayrete düşürürken, problem çözülmedi.

Yaşanan bu duruma isyan eden vatandaşlar, "ASKİ ekiplerinin kanalizasyon bacalarını çuvalla kapatması bir işe yaramadı. Sokaklarda burnumuzu kapatarak yürüyebiliyoruz. Yaz kış belediye ekipleri bu kanalizasyonları düzenli olarak temizleselerdi bu koku olmayacaktı.

Çuval yerine koku filtresi takılabilirdi. Bu çağdışı çözüm işe yaramadı. Yazın ortasında bu ağır kokuyu çekmek zorunda değiliz" diye isyan etti.

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CHP’li belediye pes dedirtti! Kanalizasyon kokusunu önlemek için bakın ne kullandıla
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