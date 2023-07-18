CHP’li belediye pes dedirtti! Kanalizasyon kokusunu önlemek için bakın ne kullandıla

CHP'li Aydın Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı ASKİ ekipleri, artan sıcak havanın da etkisiyle kent merkezinde artan pis koku şikayetleri üzerine harekete geçti. Aydın'ın Efeler ilçesindeki çok sayıda kanalizasyon bacası çuval parçalarıyla kapatıldı. Belediyenin ilkel çözümü görenleri hayrete düşürürken, problem çözülmedi.
Yaşanan bu duruma isyan eden vatandaşlar, "ASKİ ekiplerinin kanalizasyon bacalarını çuvalla kapatması bir işe yaramadı. Sokaklarda burnumuzu kapatarak yürüyebiliyoruz. Yaz kış belediye ekipleri bu kanalizasyonları düzenli olarak temizleselerdi bu koku olmayacaktı.