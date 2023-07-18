CHP’li belediye pes dedirtti! Kanalizasyon kokusunu önlemek için bakın ne kullandıla

Yaşanan bu duruma isyan eden vatandaşlar, "ASKİ ekiplerinin kanalizasyon bacalarını çuvalla kapatması bir işe yaramadı. Sokaklarda burnumuzu kapatarak yürüyebiliyoruz. Yaz kış belediye ekipleri bu kanalizasyonları düzenli olarak temizleselerdi bu koku olmayacaktı.