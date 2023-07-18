Dip çamurunda karada bertaraf başladı

Çevre temizliği konusunda birçok projeye imza atan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Türkiye'nin en büyük çevre projesini gerçekleştiriyor. İzmit Körfezi Doğu Baseni Dip Çamuru Temizlenmesi, Susuzlaştırılması ve Bertarafı İşi kapsamında yüzde 60 kuruluğa ulaşan geotekstil tüplerdeki çamurun karada bertaraf işlemine başlandı.
DİP ÇAMURU ÇIKARILIYOR
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ortaklığında Türkiye'nin en büyük çevre projesi olan "İzmit Körfezi Doğu Baseni Dip Çamurunun Temizlenmesi, Susuzlaştırılması ve Bertaraf Hizmeti Projesi" kapsamında çamur çekimine mayıs ayında başlandı. "İzmit Körfezi Doğu Baseni Dip Çamurunun Temizlenmesi, Susuzlaştırılması ve Bertaraf Hizmeti Projesi" kapsamında yaklaşık 8 milyon ton dip çamuru temizlenecek. Vakumlu sistemle çekilen çamur dipten çıkarılarak borularla İzmit İnterteks alanı arkasında kurulan susuzlaştırma tesisine taşınıyor.
20 GEOTEKSTİL TÜP KESİLDİ
Proje kapsamında İzmit Körfezi Doğu Baseninden çıkarılan ve yüzde 60 kuruluğa ulaşan geotekstil tüplerin karada bertaraf işlemine geçildi. Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığınca yüzde 60 kuruluğa ulaştığı tespit edilen 20 geotekstil tüp kesildi. Tüplerden çıkarılan çamurun karada bertaraf işlemine başlandı.
"DİP ÇAMURU KARAYA TAŞINIYOR"
Projenin önemine dikkat çeken Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanı Mesut Önem, "İzmit Körfezi Dip Çamuru temizleme projesi kapsamında uzun soluklu bir çalışmaya başladık. TÜBİTAK MAM ve İstanbul Üniversitesi ile beraber yapmış olduğumuz fizibilite ve uygulama projesi çerçevesinde geçen ay İzmit Körfezinin doğu kıyısında çalışmalara başladık. Dip çamurunu vakumlu sistemle Cutter Suction Dredger denilen gemilerle çekiyoruz ve 7-8 kilometre boru hatlarıyla bu çamuru karaya taşıyoruz. Karada bir flokülasyon işlemine tabi tutuyoruz. Ardından geotekstil tüplerin içerisine alıyoruz çamuru. Burada su tekrar denize gidiyor ama çamur kısmı geotekstil tüplerin içerisinde kalıyor." dedi.
"20 TÜP YÜZDE 60 KURULUĞA ULAŞTI"
Çalışma Türkiye'nin en büyük çevre projesi olduğunu belirten Önem, "3500 tüpü bu şekilde dolduracağız. Şu an için alanda bulunan 100 geotekstil tüp doldu. 20 geotekstil tüpün yüzde 60 kuruluğa ulaştığını belirledik. İstediğimiz kuruluğa ulaşan geotekstil tüpleri keserek çamuru taşıyacağız ve karada bertaraf işlemini gerçekleştireceğiz. İhale sürecinde bu çamuru depolamaya yönelik olarak değerlendirdik. Proje sonunca yaklaşık 8 milyon metreküp çamur çıkacak. Bu büyük bir oran bu yüzden önce depolamayı hedefliyoruz. Geçtiğimiz haftalarda Gebze Teknik üniversitesi, İstanbul Üniversitesi, Sakarya Üniversitesi, Uludağ Üniversitesi ve Kocaeli Üniversitesinden akademisyenler geldi. Projemizi inceliyorlar ve bu çamurun farklı bir alanda kullanılmasına yönelik çalışma yapıyorlar." ifadesini kullandı.