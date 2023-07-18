Dip çamurunda karada bertaraf başladı

"20 TÜP YÜZDE 60 KURULUĞA ULAŞTI"

Çalışma Türkiye'nin en büyük çevre projesi olduğunu belirten Önem, "3500 tüpü bu şekilde dolduracağız. Şu an için alanda bulunan 100 geotekstil tüp doldu. 20 geotekstil tüpün yüzde 60 kuruluğa ulaştığını belirledik. İstediğimiz kuruluğa ulaşan geotekstil tüpleri keserek çamuru taşıyacağız ve karada bertaraf işlemini gerçekleştireceğiz. İhale sürecinde bu çamuru depolamaya yönelik olarak değerlendirdik. Proje sonunca yaklaşık 8 milyon metreküp çamur çıkacak. Bu büyük bir oran bu yüzden önce depolamayı hedefliyoruz. Geçtiğimiz haftalarda Gebze Teknik üniversitesi, İstanbul Üniversitesi, Sakarya Üniversitesi, Uludağ Üniversitesi ve Kocaeli Üniversitesinden akademisyenler geldi. Projemizi inceliyorlar ve bu çamurun farklı bir alanda kullanılmasına yönelik çalışma yapıyorlar." ifadesini kullandı.