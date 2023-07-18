Enver Aysever Ekrem İmamoğlu’nu topa tuttu: Güven vermeyen bir belediye başkanı

"KAFASINA GENEL BAŞKANLIĞI SOKTU"

Kendi YouTube kanalında açıklama yapan Enver Aysever, "İmamoğlu, İBB'nin başkanı olduğunu çok erken unuttu, İstanbul'un yığınla sorunu varken, bu sorunlara çözüm üretmesi gerekirken kafasına cumhurbaşkanı adaylığını soktu, onun peşine düştü. CHP Genel Başkanlığını soktu, onun peşinde." dedi.

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"ARDI ARDINA HATALAR YAPTI"

Enver Aysever, İmamoğlu'nun ardı ardına hata yaptığını belirterek şunları kaydetti:

"İstanbulluya sorunları çözmek için fedakarlık yapan, mücadele eden, İstanbullunun dostu olan İBB Başkanı değil; siyasi kariyerini düşünen, İstanbulluya 'Arkadaşlar vaziyeti idare edip biraz daha yukarı çıkınca düzeltirim' diyen güven vermeyen bir belediye başkanına döndü. Ardı ardına hatalar yaptı. Çok magazin unsuru haline döndü."