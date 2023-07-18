Hain saldırının firari sanığına 7 yıl sonra dava açıldı

İstanbul'da 10 Aralık 2016'da yapılan Beşiktaş-Bursaspor maçının ardından terör örgütü PKK tarafından Vodafone Park çevresinde gerçekleştirilen ve 39'u emniyet mensubu 47 kişinin şehit edildiği, 243 kişinin de yaralandığı terör saldırısından 7 yıl sonra yakalanan firari Aydın Ekici hakkında dava açıldı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede 47 maktul ve 263 şikâyetçi yer aldı. İddianamede, saldırının, olaya ilişkin açılan ilk davanın sanıkları Zozan Kutum, Mehmet Emin Töre ve Bahadır Gülşen tarafından oluşturulan terör örgütü PKK'nın İstanbul'daki hücre yapılanması tarafından gerçekleştirildiği anlatıldı. İddianamede, sanığın "devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozmak" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılması istendi. Mahkeme, aralarında Aydın Ekici'nin de bulunduğu firari 9 sanığın dosyasının ayrılmasına karar vermişti.