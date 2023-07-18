MHP İl Başkanı Kanlı: Adana Büyükşehir belediye yönetimi yetersiz ve isteksiz

MHP Adana İl Başkanı Yusuf Kanlı, 15 ilçeye hizmet götürmekle ilgili yükümlülüğü ve sorumluluğu olan mevcut Adana Büyükşehir Belediye yönetiminin bu konuda isteksiz ve yetersiz olduğunu, Cumhur İttifakına mensup belediyelerin olduğu yerlere ise negatif ayrımcılık yaptığını söyledi.

Özellikle sivrisinek, karasinek, tatarcık sinekler ve farklı haşeratlar yüzünden geceleri uyuyamaz hale gelen Adanalıların adeta isyan ettiğine dikkat çeken Başkan Kanlı, "Larva döneminde yapılmayan ilaçlama, içinde bulunduğumuz dönemde de yetersiz kalınca vatandaşlarımız kâbusu yaşamaktadır.

Kültürüyle, sanatıyla, sanayisiyle, tarımıyla Türkiye'ye öncülük eden bu şehir, beceriksiz yönetimlere mahkûm ve mecbur değildir. Adana çaresiz de değildir! Az kaldı! Trafik çilesine, uykuları kaçıran sinek istilasına, ekmek kuyruklarına ve duraklarda saatlerce otobüs beklemeye son vereceğiz" diye konuştu.