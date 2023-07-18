TEM dijital incelemeden 2 DEAŞ’lıyı tespit etti

Ankara Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri geçmiş operasyonlarda yakalanarak gözaltına alınan şüphelilerin el konulan dijital materyallerinde yapılan video-fotoğraf analizlerinde ve sosyal medya hesaplarında örgütün propagandasını yapmak amacıyla yayınlanan görüntülerin yapılan incelemelerinde DEAŞ silahlı terör örgütü içerisinde faaliyet yürüttükleri, örgüt adına propaganda yaptıkları anlaşılan 2 şüpheliyi tespit etti.

DİJİTAL METERYALLER ELE GEÇİRİLDİ

TEM ekiplerinin yaptığı teknik çalışmalar sonucunda 2 şüpheliye yönelik operasyon düzenlendi. Gözaltına alınan kişilerin ikametlerindeki aramalarında ele geçirilen çok sayıda dijital materyale incelenmek üzere el konuldu.