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Giriş Tarihi: 18.7.2023 09:47 Son Güncelleme: 18.7.2023 09:48

TEM dijital incelemeden 2 DEAŞ’lıyı tespit etti

Ankara İl Emniyet Müdürlüğü, DEAŞ silahlı terör örgütünün eylem ve faaliyetlerinin tespit ve deşifre edilmesine yönelik yapılan çalışmalar kapsamında ele geçirilen video ve fotoğraf incelemesinde 2 DEAŞ’lının kimliğini deşifre etti. TEM ekiplerinin düzenlediği operasyonda şüpheliler gözaltına alınırken ikamette çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.

ÖMER ÇETİN ÖMER ÇETİN
TEM dijital incelemeden 2 DEAŞ’lıyı tespit etti

Ankara Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri geçmiş operasyonlarda yakalanarak gözaltına alınan şüphelilerin el konulan dijital materyallerinde yapılan video-fotoğraf analizlerinde ve sosyal medya hesaplarında örgütün propagandasını yapmak amacıyla yayınlanan görüntülerin yapılan incelemelerinde DEAŞ silahlı terör örgütü içerisinde faaliyet yürüttükleri, örgüt adına propaganda yaptıkları anlaşılan 2 şüpheliyi tespit etti.

DİJİTAL METERYALLER ELE GEÇİRİLDİ

TEM ekiplerinin yaptığı teknik çalışmalar sonucunda 2 şüpheliye yönelik operasyon düzenlendi. Gözaltına alınan kişilerin ikametlerindeki aramalarında ele geçirilen çok sayıda dijital materyale incelenmek üzere el konuldu.

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TEM dijital incelemeden 2 DEAŞ’lıyı tespit etti
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