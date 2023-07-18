Türkiye’de ilk olacak! Ankara ve Türkiye için ısıtma ve soğutma sistemi bedava

Türkiye enerji alanında tam bağımsız olmak için birçok çalışma yürütürken Gölbaşı Belediye Başkan Yardımcısı Oğuz Kağan Tanrıverdi, Ankara Büyükşehir Belediyesi Meclisi'nde Sığ Jeotermal Sistemi hakkında dikkat çeken bir konuşma yaptı.



Oğuz Kağan Tanrıverdi; "2007 yılında, İstanbul İller Bankasına ait iki bloktan oluşan çok katlı yapıda sığ jeotermal sistem uygulanmıştır. Amortisman süresi olarak da 2 yıl içerisinde proje kendisini bedavaya getirmiştir. Dolayısıyla, İller Bankası adına 2009 yılından itibaren bu iki blokta ısıtma ve soğutma işlemleri bedava olmuştur. Ankara'da konutlarda ısınma tüketimi için cebimizden çıkan para miktarı yaklaşık 9 milyar Türk Lirası civarındadır. Sığ Jeotermal Sistemini kurup yaygınlaştırdığımız takdirde, bu para Ankara halkının cebinde kalacaktır. Bu durum, Türkiye genelinde konutlarda ısınma tüketimi için cebimizden çıkan para miktarı yaklaşık 86 milyar Türk Lirası civarındadır. Ülke ekonomimizi böylesi bir maliyetten kurtarmakla muazzam ve gurur verici bir gelişmenin öncülüğünü yapmış olacağız.

Yenilenebilir enerji kaynaklarından birisi olan ve ülkemizde bazı yerlerde kullanılan Sığ Jeotermal Sistemi'nin yaygınlaştırılması için Gölbaşı Belediye Başkan Yardımcısı Oğuz Kağan Tanrıverdi, Ankara Büyükşehir Belediyesi Meclisi Temmuz ayı toplantısında gündeme getirdi.



BİR İLKE İMZA ATILMIŞ OLACAK



Tam bağımsız Türkiye için hükümet var gücüyle çalışmaya devam ediyor. Karadeniz gazı vatandaşların hizmetine sunulurken daha önce teröristlerin cirit attığı Gabar dağında çıkan petrol de halkın hizmetine sunulmak için gerekli çalışmalar devam ediyor. Enerjide dışa bağımlılığı azaltmak için büyük gayret sarf edilirken MHP Ankara Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi ve Gölbaşı Belediye Başkan Yardımcısı Oğuz Kağan Tanrıverdi, Ankara ve ülke için çok önemli olan "Sığ Jeotermal Sistem" hakkında önerge verdi. Yenilenebilir bir enerji kaynağı olan sistemin yaygınlaştırılması için Tanrıverdi tarafından verilen önerge Ankara Büyükşehir Belediyesi Meclisi'nde, kabul edilirse diğer belediyelere karşı bir ilke imza atılmış olacak.

"VERİMLİ VE SÜRDÜRÜLEBİLİR BİR ENERJİ KAYNAĞI"



"Enerji üretimi adına her geçen gün yeni gelişmelere şahit olmaktayız" diyen Tanrıverdi, "Öyle ki; Teknolojideki hızlı değişime paralel olarak, enerji üretimi alanında da yeni ve farklı enerji kaynakları keşfediliyor. Bu anlamda; doğada var olan enerji kaynaklarının insanoğlunun kullanımına sunulması için pek çok yöntem geliştirilmiştir. Hidroelektrik Santralleri, Rüzgâr Enerjisi, GES Tarlaları ve bunlar ek olarak yerin altındaki var olan ısıyı binalara taşımayı amaçlayan Sığ Jeotermal Sistemi. Bu sistem yer kabuğunun altında doğal yollardan depolanmış, yaz mevsiminin sıcaklığını kış mevsiminde, kış mevsiminin soğukluğunu ise yaz mevsiminde kullanabilmeyi sağlayan doğal, karbon ayak izinden arınmış, verimli ve sürdürülebilir bir enerji kaynağıdır." ifadelerini kullandı.

DAHA AZ MALİYET DAHA KOLAY KULLANIM SAĞLIYOR



Tanrıverdi şöyle devam etti; "Türkiye'nin bulunduğu jeolojik ve coğrafi konum itibariyle, konut ve iş yerlerinin ısıtılmasında ve soğutulmasında maliyeti düşük, uygulanabilirliği yüksek bir sistem olan Sığ Jeotermal Sistem, Ankara özelinde son derece uygundur. Avrupa'da uygulanan sistem genel olarak yer içinin bozulmamış sıcaklığı 350 ile 400 metre derinliğe inildiğinde ancak 1 ile 5 derece civarına bir sıcaklığa ulaşabilmektedirler. Ankara'da bozulmamış yer içi sıcaklığına sadece 70 metre derinlikte ulaşılmaktadır. Öyle ki, Gölbaşı ilçesinde 70 metrede 14 ile 16 derece arasında iken, Ayaş ilçesinde ise sadece 50 metrede 20 dereceye sıcaklığa kadar ulaşılmaktadır. Yani ülkemizde bu sistemi kullanmak Avrupa'ya göre çok daha kolay ve çok daha düşük maliyetli olacaktır."

2 YILDA KENDİNİ AMORTİ ETTİ, ISITMA SOĞUTMA İÇİN TEK KURUŞ ÖDENMEMEKTE



"2007 yılında, İstanbul İller Bankasına ait iki bloktan oluşan çok katlı yapıda sığ jeotermal sistem uygulanmıştır." diye konuşan Tanrıverdi, "Amortisman süresi olarak da 2 yıl içerisinde proje kendisini bedavaya getirmiştir. Dolayısıyla, İller Bankası adına 2009 yılından itibaren bu iki blokta ısıtma ve soğutma işlemleri bedava olmuştur. Bu sistem ile ısıtma ve soğutma için tek kuruş fatura ödememektedir. Ankara'da konutlarda ısınma tüketimi için cebimizden çıkan para miktarı yaklaşık 9 milyar TL civarındadır. Sığ Jeotermal Sistemini kurup yaygınlaştırdığımız takdirde, bu para Ankara halkının cebinde kalacaktır. Türkiye genelinde konutlarda ısınma tüketimi için cebimizden çıkan para miktarı yaklaşık 86 milyar Türk Lirası civarındadır. Ülke ekonomimizi böylesi bir maliyetten kurtarmakla muazzam ve gurur verici bir gelişmenin öncülüğünü yapmış olacağız." şeklinde konuştu