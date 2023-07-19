Bakanlar BAE ile imzalanan tarihi anlaşmayı değerlendirdi: Zirve yaptı

"İLİŞKİLER BUNDAN SONRA DAHA GÜÇLÜ İLERLEYECEK"

Bakan Bolat, önemli bir kararla hayata geçen Türkiye-BAE Karma Ekonomik ve Ticaret Komisyonu'nun (JETCO) ilk toplantısını geniş bir katılımla sonbaharda İstanbul'da gerçekleştireceklerini belirterek, iki ülkenin liderlerinin kararlılığı ve siyasi iradesi sayesinde ilişkilerin bundan sonra güçlü bir şekilde ilerleyeceğini söyledi.

Birkaç ay önce imzalanan Türkiye-BAE Kapsamlı Ekonomik Ortaklık Anlaşması'nın ilişkilere büyük bir ivme kazandıracağını dile getiren Bolat, şu açıklamalarda bulundu:

"Bu ikili anlaşma karşılıklı ticaretimizin yüzde 80'inin kapsamakta olup iki ülkenin mal ticaretinin yanında aynı zamanda hizmetler ticareti, yatırımlar ve ticaretin kolaylaştırılması, fikri mülkiyet hakları, gümrükler ve helal sertifikasyonu alanlarında önemli hükümler içermektedir. Artık 1 Eylül itibarıyla yürürlüğe girecek bu anlaşmayla iki ülkenin iş insanları, üçüncü ülkelere göre çok daha avantajlı şartlarda birbirleriyle ticaretlerini yapabileceklerdir. Bu anlaşma sayesinde Türk firmaları Körfez pazarını, Birleşik Arap Emirlikleri firmaları da Türkiye'nin Gümrük Birliği vesilesiyle AB pazarlarına açılan bir kapıyı aralamış olmaktadırlar."