Bakanlar BAE ile imzalanan tarihi anlaşmayı değerlendirdi: Zirve yaptı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Suudi Arabistan, Katar ve Birleşik Arap Emirlikleri'ni kapsayan Körfez turu kapsamında Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) tarafından hayata geçirilmesi planlanan iş forumlarının üçüncüsü, Abu Dabi'de Emirates Palace Mandarin Oriental Otel'de gerçekleştirildi
BAKANLAR İŞ İNSANLARIYLA BİR ARAYA GELDİ
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar'ın katılımıyla gerçekleşen BAE-Türkiye İş Forumunda, iki ülkeden başta gayrimenkul, müteahhitlik, sanayi, tarım, gıda, bilişim ve bankacılık olmak üzere birçok sektörden çok sayıda iş insanı bir araya geldi.
"ORTAK EKONOMİ VE TİCARET KOMİTESİNİN KURULMASI ANLAŞMASI İMZALANMIŞTIR"
Forumun kapanış bölümünde konuşan Ticaret Bakanı Bolat, 3 gün boyunca Başkan Erdoğan'ın liderliğinde çok geniş bir kamu ve özel sektör heyeti ile 3 kardeş ülkede temaslarda bulunduklarını kaydederek, BAE'de muhteşem bir final yaptıklarını söyledi.
Ülkeye ayak bastıkları ilk andan itibaren çok sıcak karşılandıklarını anlatan Bolat, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Türkiye ile Birleşik Arap Emirlikleri arasındaki hiçbir zaman eksilmeyip daima yukarı doğru seyreden ticaret ve yatırım ilişkilerimiz ve ekonomik ortaklığımız Cumhurbaşkanımızın bu ziyaretinden sonra siyasi ve stratejik alanlarda zirve yaptı. İki ülke ekonomik, ticari, siyasi ve kültürel alanlarda çok önemli anlaşmalara imza attı. En önemlisi de bugünkü görüşmelerden sonra Türkiye ile BAE arasında yüksek düzeyli stratejik işbirliği komitesinin kurulması olmuştur. Bu vesileyle yapılan anlaşmalar arasında Ticaret Bakanlığı olarak bizim ve BAE Ticaret Bakanlığı arasında ortak ekonomi ve ticaret komitesinin kurulması anlaşması imzalanmıştır."
"İLİŞKİLER BUNDAN SONRA DAHA GÜÇLÜ İLERLEYECEK"
Bakan Bolat, önemli bir kararla hayata geçen Türkiye-BAE Karma Ekonomik ve Ticaret Komisyonu'nun (JETCO) ilk toplantısını geniş bir katılımla sonbaharda İstanbul'da gerçekleştireceklerini belirterek, iki ülkenin liderlerinin kararlılığı ve siyasi iradesi sayesinde ilişkilerin bundan sonra güçlü bir şekilde ilerleyeceğini söyledi.
Birkaç ay önce imzalanan Türkiye-BAE Kapsamlı Ekonomik Ortaklık Anlaşması'nın ilişkilere büyük bir ivme kazandıracağını dile getiren Bolat, şu açıklamalarda bulundu:
"Bu ikili anlaşma karşılıklı ticaretimizin yüzde 80'inin kapsamakta olup iki ülkenin mal ticaretinin yanında aynı zamanda hizmetler ticareti, yatırımlar ve ticaretin kolaylaştırılması, fikri mülkiyet hakları, gümrükler ve helal sertifikasyonu alanlarında önemli hükümler içermektedir. Artık 1 Eylül itibarıyla yürürlüğe girecek bu anlaşmayla iki ülkenin iş insanları, üçüncü ülkelere göre çok daha avantajlı şartlarda birbirleriyle ticaretlerini yapabileceklerdir. Bu anlaşma sayesinde Türk firmaları Körfez pazarını, Birleşik Arap Emirlikleri firmaları da Türkiye'nin Gümrük Birliği vesilesiyle AB pazarlarına açılan bir kapıyı aralamış olmaktadırlar."
"DIŞ TİCARETTE HEDEF BİRKAÇ YILDA 25 MİLYAR DOLARA ULAŞMAK"
Ticaret Bakanı Bolat, bu yılın ilk yarısında 10 milyar dolar sınırına yaklaşan dış ticaret hacminin birkaç yılda 25 milyar dolara, en geç 5 yılda 40 milyar dolara ulaşmasını hedeflediklerinin altını çizdi.
Körfez ülkelerinin 2022 yılı itibarıyla Türkiye'deki yatırımlarının 16 milyar dolara ulaştığını, BAE'nin bu rakamdan 3,5 milyar dolarlık pay aldığını dile getiren Bolat, bu çerçevede iki ülke şirketleri arasında yeni dönemde yatırım ortaklıklarının hızlanmasını beklediklerini söyledi.
Bolat, "Enerji, petrokimya, teknoloji, ulaştırma ve lojistik gibi sektörlerde BAE firmalarının yatırım konusunda çok önemli fırsatlara sahip olacağına inanıyoruz." diye konuştu.
Türkiye'de daha fazla BAE'li firmayı görmek istediklerini dile getiren Bolat, Abu Dabi Ekonomik Vizyonu 2030 kapsamında enerji, petrokimya, metaller, havacılık, savunma sanayisi gibi birçok sektörde BAE'ye yatırım yapmak isteyen Türk firmaları için de çok önemli fırsatlar olduğunu vurguladı.
Bolat, "Bu noktada iki ülkenin saygıdeğer devlet başkanlarını kurduğu çok yakın diyalog ve temasların bir yansıması olarak karşılıklı yatırımların da hızlanacağını değerlendiriyoruz." ifadesini kullandı.
BAKAN ŞİMŞEK: BAE'NİN TÜRKİYE'YE DEVAM EDEN GÜÇLÜ DESTEĞİ İÇİN MİNNETTARIZ
Forumun kapanış bölümünde konuşan Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek, Abu Dabi'de olmaktan çok mutlu olduklarını ifade ederek, organizasyon ve misafirperverlik için ev sahiplerine teşekkür etti.
Şimşek, bugün erken saatlerde Birleşik Arap Emirlikleri ile Türkiye arasındaki bağları daha da güçlendirmek için yaklaşık 50,7 milyar dolar değerinde, çok sayıda mutabakat zaptı ve stratejik anlaşmalar imzalandığını, BAE'nin Türkiye'ye devam eden güçlü desteği ve ekonomik programa duydukları güven için minnettar olduğunu söyledi.
Türkiye'nin ekonomik programı hakkında bilgi veren Şimşek, "Programımızın 3 ana ayağı vardır; sağlam bir para politikası, mali disiplin, yapısal reformlar. Güvenilir ve kurallara dayalı politikalarla makroekonomik istikrarı güçlendirmeyi hedefliyoruz. Kamu maliyesini iyileştirmek ve çok yönlü bir strateji ile devam edegelen yüksek enflasyonu düşürmek için şimdiden güçlü ön adımları attık. Özellikle para politikası çerçevesindeki son gelişmeler cesaret vericidir. Enflasyonu ve cari açığı düşürmeye yönelik para politikasını aşamalı olarak sıkılaştırmaya devam edeceğiz." diye konuştu.
Mehmet Şimşek, eylül ayında Orta Vadeli Ekonomik Program'la birlikte yapısal reform gündemini de açıklamayı planladıklarına işaret ederek, şu değerlendirmelerde bulundu:
"Türkiye'nin çok büyük bir potansiyele sahip olduğuna ve hükümetimizin makroekonomik zorlukların üstesinden gelme vaadinin bu potansiyeli açığa çıkaracağına inanıyoruz. Bu sebeple de bu başarı öyküsünün bir parçası olmanızı istiyoruz. BAE'li meslektaşlarımızın programımıza inandığını duymak cesaret verici. Bu zirveye hazırlanmak için çok yakın çalıştık. Öncelikli sektörler ile karşılıklı yarar sunan yatırım fırsatlarını halihazırda belirledik. Hazine ve Maliye Bakanı olarak Türkiye'nin ticarete açık olduğunu bilmenizi isterim. Türkiye'de iş yaparken yardımcı olabileceğimiz her konuda kapımız hepinize açık. Son olarak, BAE'nin Türkiye'nin deprem yardım çabalarına verdiği destek için teşekkürlerimizi sunmak istiyorum."
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, resmi Twitter hesabından yaptığı açıklamada ise "Bugün, BAE ile Türkiye arasındaki bağları daha da güçlendirmek için toplam 50,7 milyar ABD Doları değerinde çok sayıda stratejik anlaşma ve Mutabakat Zaptı'nın imzalanmasına tanık olduk. İhracat finansmanı, deprem tahvilleri, enerji, savunma, altyapı, teknoloji ve bankacılık dahil olmak üzere bir dizi sektördeki anlaşmalar, BAE'nin programımıza olan güvenini yansıtıyor. BAE'nin Türkiye'ye devam eden güçlü desteği için minnettarız." ifadesini kullandı.
BAKAN KACIR: BİRLİKTE GÜÇLÜYÜZ
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır da sosyal medya hesabından BAE ile imzalanan anlaşmalara ilişkin "Sayın Cumhurbaşkanımız ve Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkanı Sayın Muhammed bin Zayed liderliğinde "stratejik ortaklık" düzeyine yükselen ilişkilerimizi yatırımlar, dijital dönüşüm, yapay zeka ve uzay teknolojilerinde geliştirmek adına imzalar attık. Birlikte güçlüyüz." açıklamasında bulundu.
BAKAN BAYRAKTAR: ÜLKELERİMİZ ARASINDAKİ İLİŞKİLERE İVME KAZANDIRACAK
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar ise Twitter hesabın yaptığı paylaşımda "Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a Abu Dabi'de heyetlerarası görüşmelerde eşlik ettik. Ülkelerimiz arasındaki ilişkilere ivme kazandıracak, Enerji ve Tabii Kaynaklar Alanında Stratejik Ortaklık Çerçeve Anlaşmasını imzaladık." ifadelerine yer verdi.