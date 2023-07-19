CHP’deki gizli darbe toplantısında damga vuran görüntüler! Sosyal medyada gündem oldu: Engin abi yine uzaydasın

14 ve 28 Mayıs tarihlerinde yapan seçimlerde hezimete uğrayan CHP'de "değişim" çağrısında bulunan İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Kemal Kılıçdaroğlu'nu devirmek için harekete geçti.
CHP'de Kılıçdaroğlu'nun koltuğuna göz koyan ve 'değişim' hareketinin başını çeken İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun zoom üzerinden giriştiği darbe hazırlığı internete düştü. Görüntülerde CHP'nin önemli isimleri ve bazı Parti Meclisi üyelerinin Kılıçdaroğlu'na karşı net bir şekilde harekete geçtiği görülüyor.
ALTERNATİF KURULTAY PLANI HAZIRLANDI
İmamoğlu "Birkaç hususta ilk planlamımızı yapmıştık. Hem parti meclis süreci ile ilgili bir zemin oluşturmaya karar vermiştik. Özellikle örgütte görevden alma sürecine dair bir hazırlık olacaktı. İkincisi özellikle alternatif bir olağanüstü kurultay süreci olabilir mi ya da olgunlaşabilir mi? Elimizdeki veriler üzerinden bir heyet konuşulmuştu. Bir ön görü zemini oluşacaktı. O konu da bir çalışma sürdürülecekti." diyerek toplantıya başladı.
İHANET BELGESİ İMZALANDI
Darbe toplantısına katılan isimlere süreci anlatan Ekrem İmamoğlu; "O zaman parti meclisi süreci dengede gidiyor. Muhtemelen çarşamba ya da perşembe günü bir aksiyona dönüşecek" dedi.
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Videoda İmamoğlu'na Bülent Tezcan, Tekin Bingöl, Muharrem Erkek, Özgür Özel, Onursal Adıgüzel, Selin Sayek Böke, Engin Altay gibi isimlerin eşik ettiği görüldü.
SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU
Gece saatlerinde YouTube'a düşen görüntüler kısa sürede sosyal medyada gündem oldu. Video kısa sürede binlerce kez izlendi, on binlerce kez paylaşıldı. Fondaş medya ise görüntülerin ardından adeta sessizliğe gömüldü.
"ENGİN ABİ YİNE UZAYDASIN"
Görüntülerde Engin Altay'ın arka fonunun "uzay" görüntüsü olması dikkatlerden kaçmadı. Onursal Adıgüzel'in Altay'a "Engin abi yine uzaydasın" diye seslenmesi ise sosyal medyada ti'ye alındı.
Engin Altay'ın ise Adıgüzel'e, "Sağol, merhaba canım." diyerek cevap verdiği görüldü.
İşte görüntülerle ilgili sosyal medyada yapılan bazı paylaşımlar
KATILIMCI KİM?
Öte yandan görüntülerde "Selin hanım şu anda İstanbul'da." ifadelerinin yer aldığı görülüyor. İmamoğlu'nun ise "Şu katılımcı olabilir mi acaba diye düşünüyorum. Ekranda katılımcı diye bir şey var. Belki o olabilir. Henüz görüntü yok. Belki geliyordur. Bildiğim kadarıyla bir toplantıdalar. Belki oradan katıldıkları için 'katılımcı' diye ayarlanıyordur şu anda" ifadelerini kullandı. Gizemli katılımcının kim olduğu ise merak konusu oldu.