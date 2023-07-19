CHP’deki gizli darbe toplantısında damga vuran görüntüler! Sosyal medyada gündem oldu: Engin abi yine uzaydasın

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

Gece saatlerinde YouTube'a düşen görüntüler kısa sürede sosyal medyada gündem oldu. Video kısa sürede binlerce kez izlendi, on binlerce kez paylaşıldı. Fondaş medya ise görüntülerin ardından adeta sessizliğe gömüldü.

"ENGİN ABİ YİNE UZAYDASIN"

Görüntülerde Engin Altay'ın arka fonunun "uzay" görüntüsü olması dikkatlerden kaçmadı. Onursal Adıgüzel'in Altay'a "Engin abi yine uzaydasın" diye seslenmesi ise sosyal medyada ti'ye alındı.

Engin Altay'ın ise Adıgüzel'e, "Sağol, merhaba canım." diyerek cevap verdiği görüldü.

İşte görüntülerle ilgili sosyal medyada yapılan bazı paylaşımlar

KATILIMCI KİM?

Öte yandan görüntülerde "Selin hanım şu anda İstanbul'da." ifadelerinin yer aldığı görülüyor. İmamoğlu'nun ise "Şu katılımcı olabilir mi acaba diye düşünüyorum. Ekranda katılımcı diye bir şey var. Belki o olabilir. Henüz görüntü yok. Belki geliyordur. Bildiğim kadarıyla bir toplantıdalar. Belki oradan katıldıkları için 'katılımcı' diye ayarlanıyordur şu anda" ifadelerini kullandı. Gizemli katılımcının kim olduğu ise merak konusu oldu.