Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz’dan Türkiye ile BAE arasındaki anlaşmalara ilişkin açıklama

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Cumhurbaşkanı'mız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın ziyaretinde, Birleşik Arap Emirlikleri ile bugün imzalanmış olan 50,7 milyar dolarlık anlaşmalar ülkemize hayırlı olsun. İhracat ve deprem finansmanının yanı sıra uluslararası yatırım anlamında da çok önemli bir hamle gerçekleşecek." ifadesini kullandı.