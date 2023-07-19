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Giriş Tarihi: 20.7.2023 01:42

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'dan Türkiye ile BAE arasındaki anlaşmalara ilişkin açıklama

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Türkiye ile Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) arasında imzalanan, toplamda 50,7 milyar dolar değerindeki anlaşmalarla, ihracat ve deprem finansmanının yanı sıra uluslararası yatırım anlamında da çok önemli bir hamlenin gerçekleşeceğini bildirdi.

AA
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz’dan Türkiye ile BAE arasındaki anlaşmalara ilişkin açıklama

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Cumhurbaşkanı'mız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın ziyaretinde, Birleşik Arap Emirlikleri ile bugün imzalanmış olan 50,7 milyar dolarlık anlaşmalar ülkemize hayırlı olsun. İhracat ve deprem finansmanının yanı sıra uluslararası yatırım anlamında da çok önemli bir hamle gerçekleşecek." ifadesini kullandı.

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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'dan Türkiye ile BAE arasındaki anlaşmalara ilişkin açıklama
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