Haberler Gündem Haberleri Gaziantep'te terör örgütü PKK'ya operasyon: 2 şüpheli yakalandı
Giriş Tarihi: 19.7.2023 12:20

Gaziantep'te terör örgütü PKK'ya operasyon: 2 şüpheli yakalandı

Gaziantep'te terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlenen operasyonda 2 şüpheli gözaltına alındı.

DHA
Gaziantep’te terör örgütü PKK’ya operasyon: 2 şüpheli yakalandı

Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, PKK terör örgütünün muhtemel eylem ve faaliyetlerinin engellenmesi ve örgüt üyelerinin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. Ekipler yürüttüğü çalışmalarda, A.A. ve B.A. isimli 2 şüphelinin terör örgütü içerisinde silahlı faaliyet gösterdiğini belirledi.

2 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Çalışmasını tamamlayan ekipler, savcılık kararıyla şüphelilerin adreslerine operasyon düzenledi. Özel harekat polislerinin de katıldığı operasyonda A.A. ve B.A. gözaltına alındı.

Şüphelilerin, emniyetteki işlemleri sürüyor.

ARKADAŞINA GÖNDER
Gaziantep'te terör örgütü PKK'ya operasyon: 2 şüpheli yakalandı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA