İstanbul Emniyet Müdürü Zafer Aktaş’ın acı günü

Tedavi gördüğü Koç Üniversitesi Hastanesi'nde bugün sabah saatlerinde yaşamını yitiren Aktaş'ın naaşı İzmir'in Karşıyaka ilçesindeki Beşikçioğlu Camisi'ne polis mangası eşliğinde Türk Bayrağına sarıldı tabutla getirildi.

İstanbul Emniyet Müdürü Zafer Aktaş ve ailesi cami avlusunda taziyeleri kabul etti. Mustafa Aktaş için ikindi namazına müteakip cenaze namazı kılındı. Namazın ardından Mustafa Aktaş'ın cenazesi Örnekköy Mezarlığı'nda, 10 Aralık 2021'de vefat eden eşi Sebahat Aktaş'ın yanına defnedildi.

SABAH'TAN AKTAŞ'A TAZİYE

İzmir'deki cenazeye katılan SABAH Gazetesi Haber Koordinatörü Abdurrahman Şimşek, İstanbul İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş'a başsağlığı dilerken, Turkuvaz Medya Yönetim Kurulu Başkan Vekili Serhat Albayrak'ın taziye dileklerini de iletti.

ÇOK SAYIDA ÜST DÜZEY İSİM KATILDI

Cenazeye katılanlar arasında İstanbul Valisi Davut Gül, İstanbul Havalimanı Valisi Mehmet İlker Haktankaçmaz, Ankara İl Emniyet Müdürü Servet Yılmaz, İzmir İl Emniyet Müdürü Mehmet Şahne, Antalya İl Emniyet Müdürü Orhan Çevik, Bursa İl Emniyet Müdür Tacettin Aslan, Kütahya İl Emniyet Müdürü Hakan Sıralı, Denizli İl Emniyet Müdürü Kenan Yıldız, Muğla İl Emniyet Müdürü Süleyman Suvat Dilberoğlu, Aydın İl Emniyet Müdürü Mehmet Suat Ekici, Milli İstihbarat Teşkilatı İstanbul Bölge Başkanı, İstanbul İstihbarattan sorumlu İl Emniyeti Müdür Yardımcısı Ömer Faruk Ataş, Emniyet Genel Müdür Yardımcısı Resul Holoğlu, İstanbul İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Yusuf Kenan Topcu, İzmir Adliyesi Adalet Komisyonu Başkanı Oktay Tabur, İzmir Cumhuriyet Başsavcıvekili Can Tuncay, Karşıyaka Başsavcısı Ali Rıza San, İzmir Bölge Kriminal Polis Laboratuvarı Müdürü Umut Eroğlu, İzmir Çevre Şehircilik İl Müdürü Ömür Özdil, Emniyet Genel Müdürlüğü Bilgi Teknolojileri ve Haberleşme Daire Başkanı İlker Karslı, Emniyet Genel Müdürlüğü Hukuk Müşaviri Bekir Macit, İstanbul Havalimanı Şube Müdürü Hüseyin Ağca, İstanbul Emniyet Müdürlüğü medyadan sorumlu İl Emniyet Müdür Yardımcısı Süleyman Gökdemir, Sultanbeyli İlçe Emniyet Uğur Kurak, Arnavutköy İlçe Emniyet Müdürü Özgür Yılmaz, Kartal İlçe Emniyet Müdürü Sinan Dallı, Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürü Taner Ertürk, KOM birimlerinden sorumlu İstanbul İl Emniyet Müdür Yardımcısı Fatih Doğan, Kaçakçılık Şube Müdürü Engin Süngü, Güven Timleri Şube Müdürü Hüseyin Şahin, İstanbul İl Emniyet Müdür Yardımcısı Birol Taşkoparan, Maltepe İlçe Emniyet Müdürü Ali Kesikoğlu, Sosyal Hizmetlerden Sorumlu İl Emniyet Müdür Yardımcısı Ercan Özmen , Sosyal Hizmetler Şube Müdürü Banu Ördek, Sarıyer İlçe Emniyet Müdürü Koray Şensoy İstanbul Emniyet Müdürü Özel Kalem Müdürü Uğur Kayaharman, DAP Yapı A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Ziya Yılmaz, Met Holding Yönetim Kurulu Başkanı Metin Güneş, Koç Üniversitesi Hastanesi Başhekimi Mehmet Erdal Aksoy yer aldı.