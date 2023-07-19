İYİ Parti’de derin kriz! Ethem Baykal’dan şok paylaşımlar: Dikkat çeken FETÖ vurgusu...

MUHALİF HAREKET BAŞLATAN İSİMLERE ÇİZİK!

Türkiye Mayıs ayında gerçekleştirdiği seçimler sonucunda oyunu istikrardan yana kullanırken seçimi büyük bir hazimetle kaybeden Millet ittifakı bileşeni İYİ Parti'de Genel Başkan Meral Akşener'e karşı muhalif sesler yükselmeye başladı. Akşener kendisine muhalif olan parti üyelerini birer birer partiden ihraç ederken son olarak eski İYİ Parti Merkez Disiplin Kurulu Başkanı olan Ethem Baykal'ı da kesin ihraç istemiyle disiplin kuruluna sevk etti.

Kurultay sürecinde olan İYİ Parti'de, Genel Başkan Meral Akşener'in imzasıyla içlerinde eski İYİ Parti Merkez Disiplin Kurulu Başkanı olan Ethem Baykal'ın da olduğu 6 kişi kesin ihraç istemiyle disiplin kuruluna sevk edildi.