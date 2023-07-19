İYİ Parti’de derin kriz: Muhalif hareket başlatan isimlere çizik! 6 isme karşı hamle...

Partinin 3. Olağan Kurultay sürecinde, İYİ Parti Kurucular Kurulu Üyesi ve o dönem Merkez Disiplin Kurulu Başkanı olan Ethem Baykal ile Kurucular Kurulu Üyesi İsmet Koçak'ın aralarında bulunduğu bir grup, "partinin kurucu iradesinden uzaklaşıldığı" gerekçesiyle muhalif hareket başlatmıştı.