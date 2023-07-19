Muşlu aileler çocukları için HDP önündeki eylemlerini sürdürdü

Çocuklarına kavuşma ümidiyle Diyarbakır annelerinin başlattığı eyleme destek veren aileler, her hafta çarşamba günü yaptıkları eylemi sürdürdü.

HDP İl Başkanlığı binası önünde bir araya gelen aileler, "Halk düşmanı parti", "Evlatlarımızı vereceksiniz", "Ha HDP ha PKK", "Türk-Kürt kardeştir, HDP kalleştir", "Halkı dolandıran parti", "Anneler direniyor", "Artık yeter yakamızdan düşün" ve "Yeter artık evlatlarımızı bırakın" yazılı pankartlar açtı.

Çocuklarının fotoğraflarıyla eyleme katılan anne ve babalar, evlatlarına "teslim ol" çağrısında bulundu.

Çocuğu için Diyarbakır ve Muş'ta 4 yıldır eylem yaptığını hatırlatan Şemsettin Özcan, oğlunu HDP'den istediğini söyledi. Oğlunu almayana kadar eylemini sürdüreceğini ifade eden Şemsettin Özcan, "4 senedir HDP'nin önündeyim. Ben çocuğumu HDP'den istiyorum. HDP çocuğumu vermeyene kadar burayı terk etmiyorum. Bu HDP'ye oy verenler de utansınlar. Kürt ve Müslüman olduklarını söylüyorlar. Onların Kürtlükle ilgisi yok. Çocuğum neredeyse onlardan çocuğumu istiyorum. Çocuğu kandırılarak daha çıkartılanları da buraya, bize destek vermeye çağırıyorum. Bu HDP'nin kapanması lazım. Bunların Türkiye'ye faydası yoktur, zarardan başka hiçbir şeyi yoktur. Türkiye'de tek bayrak vardır, iki bayrak yoktur. HDP bizden ne istiyor. Çocuklarımızı götürüp PKK'ya veriyor, PKK da götürüp Amerika'ya veriyor" dedi.

Oğlu Atilla Özcan'a da seslenen baba Şemsettin Özcan şöyle konuştu, "Sesimi duyuyorsa gelip teslim olsun. Herhangi bir sıkıntı yok, devlette sıkıntı yok. Cezaevinde de olsa her hafta görüşme fırsatımız olur. Gelin teslim olun. 40'a yakın gelip teslim olan ve hepsi şu anda evlenip çoluk çocuğa karıştı. Siz de gelin."

2014 yılından bu yana oğlu Mehmet Emin Teker'in yolunu gözleyen anne Gülbahar Teker ise, "4 yıldır bu eylemimizi sürdürüyoruz. Ben korkmuyorum ve burada olmaya devam edeceğim. Benim çocuğum teslim olsa dahi, dağda bir tek çocuk kalana kadar eylemimi sürdüreceğim. Oğlumu HDP'den ve PKK'dan istiyorum. Çocuklarımızı bize versinler. Artık yeter, HDP, PKK bizden ne istiyor. Bir oğlum yanımda o da hastadır. Benim yetimimi geri getirsinler. Oğlum geri gelmeyene kadar buradan bir yere ayrılmayacağım" diye konuştu.

Oğluna seslenen Teker şunları kaydetti, "Mehmet Emin, sesimi duyduğunu biliyorum. Gel teslim ol, ben hastayım, Cuma hastadır. Ercan enişten gelip bize sahip çıkıyor. Sen dururken enişten neden bize sahip çıkıyor. Gel sen bize sahip çık. Gelmeni bekliyorum, gelmeyene kadar bir yere gitmeyeceğim. Korkma, gel ve devlete teslim ol."