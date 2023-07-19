Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığına yeni isim

Emniyet Genel Müdürlüğü bünyesinde beklenen atamalar başladı. Eskişehir Valisi Erol Ayyıldız'ın Emniyet Genel Müdürü olarak atanmasının ardından ilk değişiklik Personel Başkanı Ogün Vural'ın yerine Polis Başmüfettişi Ahmet Acar Personel Başkanı olarak görevlendirildi.

NARKOTİK BAŞKANLIĞINA YENİ İSİM

Emniyet Teşkilatının beklediği bir değişiklik ise; Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı'nda gerçekleşti. Başkan İbrahim Seydioğulları merkeze çekilirken yerine Isparta İl Emniyet Müdürü Ahmet Metin Turanlı getirildi.