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Giriş Tarihi: 19.7.2023 09:41 Son Güncelleme: 19.7.2023 09:46

SON DAKİKA | Ankara'da PKK operasyonu! 10 şüpheli gözaltında

Son dakika haberi... Ankara'da PKK/KCK-PYD/YPG silahlı terör örgütü mensupları ile irtibatlı oldukları tespit edilen 10 şüpheli, düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.

AA
SON DAKİKA | Ankara’da PKK operasyonu! 10 şüpheli gözaltında

Edinilen bilgiye göre, Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat şube müdürlüklerince terör örgütü PKK/KCK-PYD/YPG mensuplarıyla irtibatlı oldukları, bir kısmının geçmiş yıllarda terör örgütü içerisinde faaliyet yürüttükleri belirlenen 14 yabancı uyrukluya yönelik operasyon başlatıldı.

İl genelinde eş zamanlı düzenlenen operasyonda 10 şüpheli yakalandı, firari 4 şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

Elde edilen istihbari bilgiler ve analiz neticeleri kapsamında YTS (Yabancı Terörist Savaşçı) kategorisinde değerlendirilen şüphelilerin, işlem ve sorguları sonrasında sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi'ne teslim edilecekleri bildirildi.

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SON DAKİKA | Ankara'da PKK operasyonu! 10 şüpheli gözaltında
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