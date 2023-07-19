Sosyal medyadan uyuşturucu övgüsüne ceza 4 yıl 2 ay hapis

Yurt genelinde uyuşturucuyla mücadele her alanda olduğu gibi sosyal medyada da kapsamlı şekilde sürüyor. Geçtiğimiz günlerde eş zamanlı operasyonlarda uyuşturucu maddeyi öven ve özendiren yorum ve görsel paylaşımında bulunan Hakan C. İstanbul'da gözaltına alındı. İfadesinde hesabının çalındığını paylaşımların kendisine ait olmadığını iddia eden Hakan C.'nin, hesabın sahibi olduğu belirlenince hakkında 'Uyuşturucu Madde Kullanımını Kolaylaştırmak' suçu kapsamında dava açıldı. Hâkim karşısında suçunu itiraf ederek pişman olduğunu söyleyen Hakan C.'ye 4 yıl 2 ay hapis cezası verildi.