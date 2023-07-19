Tanju Özcan ne varsa satıyor... O arsa 132 milyona gitti

CHP'li Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, belediyenin taşınmazlarını bir bir satmaya başladı. Özcan, 2021 yılında Bolulu işadamı Oktay Ercan'a, 96 dönümlük araziyi 90 milyon lira karşılığı satmakla gündeme gelmişti. Bu seferde sosyal konut projelerinin gerçekleştirilmesi planlanan Dağkent Mahallesi'ndeki 21 bin 148 metrekarelik arsayı Oyak Çimentoya 132 milyon lira karşılığında sattı.

Dün gerçekleştirilen satış bir anda hem Bolu hem de ülke gündemine adete bomba gibi düştü. Arsa için düzenlenen ihaleyi, Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın bizzat gerçekleştirdiği öğrenildi. İlk başlangıç bedeli 130 milyon 65 bin 858 lira olarak belirlenen arsa için, ihaleye sadece Oyak Çimento Fabrikaları A.Ş. teklif sundu. Başlangıç teklifleri 130 milyon 100 bin lira olan Oyak Çimento Fabrikaları A.Ş. yetkilileri, Belediye Başkanı Özcan'ın tekliflerini yükseltme talebi üzerine 132 milyon lira teklif etti ve ihaleyi bu rakamla kazandı.

Daha önce dar gelirli vatandaşların sosyal konut ihtiyaçları için kullanılması planlanan bu arsanın satışı, bölgenin ekonomik ve sosyal geleceği hakkında spekülasyonlara yol açtı. Bolu Belediyesi'nin arsanın satışını takiben sosyal konut projeleri konusundaki stratejisi ve planları vatandaşlar tarafından merakla bekleniyor.

Özcan her iki arsa karşılığında toplam 222 milyonları karşılığı iki arsasını satarak, Bolu'da bir ilkede imza atmış oldu. Vatandaşlar elde edilen paraların nereye harcanacağı konusunda Özcan'ın şeffaf olmasını istediler.