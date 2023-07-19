Yeşil Sol Parti Milletvekili adayı Ayten Dönmez'e tahliye! "Fotoğraftaki ben değilim"

PKK silahlı terör örgütü içerisinde faaliyet gösterdiği iddiasıyla gözaltına alınarak tutuklanan ve 14 Mayıs'ta yapılan 28. Dönem Milletvekilliği seçimlerinde Yeşil Sol Parti'nin Kocaeli 13. sıradan milletvekili adayı olan Ayten Dönmez'e "Silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 15 yıla kadar hapis istemiyle dava açılmıştı.

SUÇLAMALARI REDDETTİ

İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülmeye başlayan duruşmaya tutuklu sanık Ayten Sönmez getirildi. Sanık avukatları duruşmaya katıldı. Kimlik tespiti yapılan Ayten Sönmez, evli ve iki çocuk sahibi olduğunu, hizmetli olarak çalıştığını belirterek savunmasına başladı. Sönmez, ''Fotoğraf bana ait değil. Fotoğraftaki o iki şahsıda tanımıyorum. 17 yaşımda evlendim. O yaşımdan beri nerede olduğum belli. İki çocuğum var bırakın Türkiye dışına çıkmayı, şehir dışına çıkmam imkânsız'' dedi.

''TESETTÜRE GİREMİYORUM'' İDDİASI

Savunmasına kanser hastası olduğunu ifade ederek tahliyesini talep etti. Sanık avukat, müvekkilinin fotoğraftaki şahsa benzediğini, fotoğraftaki şahıs ile Ayten Dönmez arasında en belirgin farkın kulak memesi olduğunu ileri sürdü.

ADLİ KONTROL ŞARTIYLA TAHLİYE EDİLDİ

Sanık avukatının tahliye talebi ardından duruşma savcısı, Ayten Dönmez'in mevcut delil durumları göz önünde bulundurularak tutukluluk halinin devam edilmesini talep etti. Ara kararını açıklayan mahkeme, Ayten Dönmez'in İstanbul'u terk etmeme ve yurt dışına çıkış yasağı adli kontrol şartıyla tahliye edilmesine karar verdi. Mahkeme ayrıca davanın Sönmez'in yargılandığı bir başka dava dosyası ile birleştirilmesine karar verdi.