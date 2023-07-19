Orman yangınlarıyla boğuşan Türkiye, ekiplerin özverili çalışmalarına da tanıklık ediyor. Çanakkale'nin Kızılkeçili Köyü yakınlarında çıkan ve 3 gündür devam eden yangına 7 uçak, 21 helikopter, 110 arazöz, 18 iş makinesi ve 584 personelle müdahale edildi. 8 köyü etkileyen yangın dün kontrol altına alındı, soğutma çalışmaları sürüyor. Öte yandan Hatay Belen'deki orman yangını da dün kontrol altına alındı.Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı "Alevlere göğüs geren tüm kurumlarımızın çalışanlarına teşekkürler. Yeşil vatan size minnettar" dedi. Belen'de 120 hektarı etkileyen yangınla ilgili 1 kişi tutuklandı. Diyarbakır Lice'deki örtü yangını 20 saat sonra dün kontrol altına alındı. Tekirdağ Malkara'da dün sabah karşı kontrol altına alınan yangında 350 hektar alan kül oldu.154 kara ve hava aracı ile 558 personelin saatlerce mücadele ettiği yangının bir tarlada balya makinesinden çıkan kıvılcımla başladığı tespit edildi. Olayla ilgili 2 kişi gözaltına alındı. Mersin Gülnar'da dün kontrol altına alınan yangında 5 ev yandı. Tunceli Mazgirt'te, Balıkesir Sındırgı'da, Bingöl Genç'te ve İzmir Tire'de çıkan yangınlar söndürüldü. Şanlıurfa Karaköprü'de çıkan orman yangınında 6 hektar alan kül olurken 1 kişi tutuklandı.SABAH