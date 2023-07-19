Haberler Gündem Haberleri Yeşil vatan size minnettar
Giriş Tarihi: 19.7.2023

Yeşil vatan size minnettar

Aşırı sıcağın etkisiyle yurdun farklı yerlerinde çıkan yangınlar tecrübeli ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle tek tek söndürülüyor. Çanakkale, Mersin, Balıkesir, İzmir, Bingöl Tunceli ve Tekirdağ’daki yangınlar kontrol altına alındı. Hatay ve Şanlıurfa’da 2 kişi tutuklandı

Yeşil vatan size minnettar
Orman yangınlarıyla boğuşan Türkiye, ekiplerin özverili çalışmalarına da tanıklık ediyor. Çanakkale'nin Kızılkeçili Köyü yakınlarında çıkan ve 3 gündür devam eden yangına 7 uçak, 21 helikopter, 110 arazöz, 18 iş makinesi ve 584 personelle müdahale edildi. 8 köyü etkileyen yangın dün kontrol altına alındı, soğutma çalışmaları sürüyor. Öte yandan Hatay Belen'deki orman yangını da dün kontrol altına alındı.



Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı "Alevlere göğüs geren tüm kurumlarımızın çalışanlarına teşekkürler. Yeşil vatan size minnettar" dedi. Belen'de 120 hektarı etkileyen yangınla ilgili 1 kişi tutuklandı. Diyarbakır Lice'deki örtü yangını 20 saat sonra dün kontrol altına alındı. Tekirdağ Malkara'da dün sabah karşı kontrol altına alınan yangında 350 hektar alan kül oldu.



154 kara ve hava aracı ile 558 personelin saatlerce mücadele ettiği yangının bir tarlada balya makinesinden çıkan kıvılcımla başladığı tespit edildi. Olayla ilgili 2 kişi gözaltına alındı. Mersin Gülnar'da dün kontrol altına alınan yangında 5 ev yandı. Tunceli Mazgirt'te, Balıkesir Sındırgı'da, Bingöl Genç'te ve İzmir Tire'de çıkan yangınlar söndürüldü. Şanlıurfa Karaköprü'de çıkan orman yangınında 6 hektar alan kül olurken 1 kişi tutuklandı.

Ümit Erkan DEMİRCANHüseyin KAÇAR-Yaser ÇAPAROĞLU-Murat ÜRTEKİN-Ceyhan TORLAK/SABAH
ARKADAŞINA GÖNDER
Yeşil vatan size minnettar
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA