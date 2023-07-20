Ada’yı zulümden kurtardık

20 Temmuz 1974'te gerçekleştirilen Kıbrıs Barış Harekâtı'nın yıldönümünde, Ada'ya denizden çıkarma yapan ve paraşütlerle indirilen birliklerde yer alan kahraman gaziler SABAH'a konuştu.İstanbul Avcılar doğumluyum. Acemi birliğim Yozgat, usta birliğim Siirt'ti. 18 Temmuz'da emir geldi. Önce uçakla Adana'ya, Adana'dan otobüslerle Mersin Taşucu'na geldik.20 Temmuz sabahı da Ada'ya intikal ettik. Gemilerimiz, Girne kıyılarını dövmeye başladı. Bizler komando olduğumuz için dağdaydık. Dip Karpaz'a kadar dağlardan gittik. Atamız nasıl Yunan'ı İzmir'e döktüyse, biz de onları Karpaz'da sıkıştırdık. Rum halka asla dokunmadık. Çünkü devamlı iç içe yaşamış kişilerdi. 'İsterseniz burada kalın, isterseniz Rum tarafına gönderelim' diyorduk. Bizim taburumuzdan 13 arkadaşımız şehit oldu. Boğaz şehitliğinde yatıyor. Toplam 498 şehidimiz var. Biz soydaşlarımızı kurtarmak için gittik. Ada'daki Türkleri gördüğümüzde kardeşten öte duygularla birbirimize sarılmıştık. Harekâttan üç ay sonra bile dağlarda EOKA'cı Rumları topladık. Kıbrıs, Türkiye için stratejik bir konumda. Ada sayesinde Doğu Akdeniz'deki varlığımız perçinleşiyor.Kayseri Hava İndirmeTugayı'ndan paraşütleKıbrıs'a indik. 6.5 ay Kıbrıs'takaldım. İlk ve ikinci harekâtakatıldım. Bizim bölükten 8 arkadaşımızşehit oldu. Türk milletibizi büyük sevinçle karşıladı.Bir istirahat anında,bir kadın bize süt getirdi.Sırf öğretmen olduğu için birkolunun omzundan kesildiğinianlattı. İnsanlar oradaki EOKAzulmünden çok muzdaripti.Yolda gidenlerin önlerini kesipöldürmüşler. Türk askeri bölgedehuzuru ve güvenliği sağladı. Adayızulümden kurtardık.Acemi birliğim Isparta'daydı. SonraBolu Komando Tugayı'na geldik. OradanKıbrıs'a gittik. 20 Temmuz sabahı helikopterleindirme yapan birliklerdendim.Tarlaları ateşe vermişlerdi. Her taraf yanıyordu.Kılavuz mücahit askerler geldi. BeşparmakDağları'na çıktık. Dağları temizleyerek Lefke'ye kadargittik. 8 arkadaşımız şehit oldu. 8.5 ay Kıbrıs'ta kaldım.