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Giriş Tarihi: 20.7.2023

Ada’yı zulümden kurtardık

Kıbrıs gazisi Nurettin Ağaoğlu: Atalarımız nasıl Yunan’ı denize döktüyse biz de EOKA’cıları Karpaz’da sıkıştırdık. Kıbrıs gazisi Cemil Kaya: Türk askeri Ada’da zulme son verdi. Huzur ve güvenlik sağlandı Kıbrıs gazisi Zülfü Ayaz: Ada’ya indiğimizde her yer yanıyordu. Beşparmak Dağları’nı temizleyerek ilerledik

HARUN SEKMEN HARUN SEKMEN
Ada’yı zulümden kurtardık
20 Temmuz 1974'te gerçekleştirilen Kıbrıs Barış Harekâtı'nın yıldönümünde, Ada'ya denizden çıkarma yapan ve paraşütlerle indirilen birliklerde yer alan kahraman gaziler SABAH'a konuştu.
Türkiye Muharip Gaziler Derneği Avcılar Temsilcisi Kıbrıs Gazisi Nurettin Ağaoğlu (70): İstanbul Avcılar doğumluyum. Acemi birliğim Yozgat, usta birliğim Siirt'ti. 18 Temmuz'da emir geldi. Önce uçakla Adana'ya, Adana'dan otobüslerle Mersin Taşucu'na geldik.



20 Temmuz sabahı da Ada'ya intikal ettik. Gemilerimiz, Girne kıyılarını dövmeye başladı. Bizler komando olduğumuz için dağdaydık. Dip Karpaz'a kadar dağlardan gittik. Atamız nasıl Yunan'ı İzmir'e döktüyse, biz de onları Karpaz'da sıkıştırdık. Rum halka asla dokunmadık. Çünkü devamlı iç içe yaşamış kişilerdi. 'İsterseniz burada kalın, isterseniz Rum tarafına gönderelim' diyorduk. Bizim taburumuzdan 13 arkadaşımız şehit oldu. Boğaz şehitliğinde yatıyor. Toplam 498 şehidimiz var. Biz soydaşlarımızı kurtarmak için gittik. Ada'daki Türkleri gördüğümüzde kardeşten öte duygularla birbirimize sarılmıştık. Harekâttan üç ay sonra bile dağlarda EOKA'cı Rumları topladık. Kıbrıs, Türkiye için stratejik bir konumda. Ada sayesinde Doğu Akdeniz'deki varlığımız perçinleşiyor.



'ÖĞRETMEN' DIYE KOLUNU KESTİLER
KIBRIS gazisi Cemil Kaya (71): Kayseri Hava İndirme Tugayı'ndan paraşütle Kıbrıs'a indik. 6.5 ay Kıbrıs'ta kaldım. İlk ve ikinci harekâta katıldım. Bizim bölükten 8 arkadaşımız şehit oldu. Türk milleti bizi büyük sevinçle karşıladı. Bir istirahat anında, bir kadın bize süt getirdi. Sırf öğretmen olduğu için bir kolunun omzundan kesildiğini anlattı. İnsanlar oradaki EOKA zulmünden çok muzdaripti. Yolda gidenlerin önlerini kesip öldürmüşler. Türk askeri bölgede huzuru ve güvenliği sağladı. Adayı zulümden kurtardık.



TARLALARI ATEŞE VERDİLER
Kıbrıs Gazisi Zülfü Ayaz (71): Acemi birliğim Isparta'daydı. Sonra Bolu Komando Tugayı'na geldik. Oradan Kıbrıs'a gittik. 20 Temmuz sabahı helikopterle indirme yapan birliklerdendim. Tarlaları ateşe vermişlerdi. Her taraf yanıyordu. Kılavuz mücahit askerler geldi. Beşparmak Dağları'na çıktık. Dağları temizleyerek Lefke'ye kadar gittik. 8 arkadaşımız şehit oldu. 8.5 ay Kıbrıs'ta kaldım.
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Ada’yı zulümden kurtardık
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