Ada’yı zulümden kurtardık

20 Temmuz 1974'te gerçekleştirilen Kıbrıs Barış Harekâtı'nın yıldönümünde, Ada'ya denizden çıkarma yapan ve paraşütlerle indirilen birliklerde yer alan kahraman gaziler SABAH'a konuştu.
Türkiye Muharip Gaziler Derneği Avcılar Temsilcisi Kıbrıs Gazisi Nurettin Ağaoğlu (70):
İstanbul Avcılar doğumluyum. Acemi birliğim Yozgat, usta birliğim Siirt'ti. 18 Temmuz'da emir geldi. Önce uçakla Adana'ya, Adana'dan otobüslerle Mersin Taşucu'na geldik.
20 Temmuz sabahı da Ada'ya intikal ettik. Gemilerimiz, Girne kıyılarını dövmeye başladı. Bizler komando olduğumuz için dağdaydık. Dip Karpaz'a kadar dağlardan gittik. Atamız nasıl Yunan'ı İzmir'e döktüyse, biz de onları Karpaz'da sıkıştırdık. Rum halka asla dokunmadık. Çünkü devamlı iç içe yaşamış kişilerdi. 'İsterseniz burada kalın, isterseniz Rum tarafına gönderelim' diyorduk. Bizim taburumuzdan 13 arkadaşımız şehit oldu. Boğaz şehitliğinde yatıyor. Toplam 498 şehidimiz var. Biz soydaşlarımızı kurtarmak için gittik. Ada'daki Türkleri gördüğümüzde kardeşten öte duygularla birbirimize sarılmıştık. Harekâttan üç ay sonra bile dağlarda EOKA'cı Rumları topladık. Kıbrıs, Türkiye için stratejik bir konumda. Ada sayesinde Doğu Akdeniz'deki varlığımız perçinleşiyor.
'ÖĞRETMEN' DIYE KOLUNU KESTİLER
KIBRIS gazisi Cemil Kaya (71):
Kayseri Hava İndirme
Tugayı'ndan paraşütle
Kıbrıs'a indik. 6.5 ay Kıbrıs'ta
kaldım. İlk ve ikinci harekâta
katıldım. Bizim bölükten 8 arkadaşımız
şehit oldu. Türk milleti
bizi büyük sevinçle karşıladı.
Bir istirahat anında,
bir kadın bize süt getirdi.
Sırf öğretmen olduğu için bir
kolunun omzundan kesildiğini
anlattı. İnsanlar oradaki EOKA
zulmünden çok muzdaripti.
Yolda gidenlerin önlerini kesip
öldürmüşler. Türk askeri bölgede
huzuru ve güvenliği sağladı. Adayı
zulümden kurtardık.
TARLALARI ATEŞE VERDİLER
Kıbrıs Gazisi Zülfü Ayaz (71):
Acemi birliğim Isparta'daydı. Sonra
Bolu Komando Tugayı'na geldik. Oradan
Kıbrıs'a gittik. 20 Temmuz sabahı helikopterle
indirme yapan birliklerdendim.
Tarlaları ateşe vermişlerdi. Her taraf yanıyordu.
Kılavuz mücahit askerler geldi. Beşparmak
Dağları'na çıktık. Dağları temizleyerek Lefke'ye kadar
gittik. 8 arkadaşımız şehit oldu. 8.5 ay Kıbrıs'ta kaldım.