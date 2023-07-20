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Giriş Tarihi: 20.7.2023 22:17 Son Güncelleme: 20.7.2023 22:20

Başkan Erdoğan, Filistin Devlet Başkanı ve İsrail Başbakanı'nı Türkiye'de misafir edecek

Başkan Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ve İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’yu aynı hafta içerisinde ayrı ayrı Türkiye’de misafir edecek.

BETÜL USTA BETÜL USTA
Başkan Erdoğan, Filistin Devlet Başkanı ve İsrail Başbakanı’nı Türkiye’de misafir edecek

Başkan Erdoğan'ın davetine icabetle ülkemize gelecek olan liderler, güncel bölgesel ve küresel meseleler hakkında fikir teatisinde bulunacaklar. Filistin Devlet Başkanı Sayın Mahmud Abbas'ın, 25 Temmuz 2023 tarihinde gerçekleştireceği Türkiye ziyaretinde, Başkan Erdoğan ile yapacağı resmi görüşmelerde, Türkiye-Filistin ilişkileri, İsrail-Filistin ihtilafı bağlamındaki son gelişmeler ile diğer güncel bölgesel ve uluslararası konular ele alınacak.

ELE ALINMASI BEKLENEN KONULAR

Türkiye ile dost ve kardeş Filistin Devleti arasındaki işbirliğinin daha da geliştirilmesine yönelik olarak atılabilecek adımlar da görüşmenin gündem maddeleri arasında yer alacak.

Başkan Erdoğan, İsrail Başbakanı Sayın Binyamin Netanyahu'yu da 28 Temmuz 2023 tarihinde ülkemizde ağırlayacak. Ziyaret kapsamında yapılacak görüşmelerde, Türkiye-İsrail arasındaki ikili ilişkiler tüm boyutlarıyla gözden geçirilecek; işbirliğinin geliştirilmesi için atılabilecek adımlar ele alınacak.

Görüşmelerde, ikili ilişkilerin yanı sıra ayrıca güncel bölgesel ve uluslararası meseleler hakkında fikir alışverişinde bulunulması da öngörülmekte.

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Başkan Erdoğan, Filistin Devlet Başkanı ve İsrail Başbakanı'nı Türkiye'de misafir edecek
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