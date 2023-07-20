Haberler Gündem Haberleri Kesin ihraç istemiyle disipline sevk edilmişti! Tanju Özcan hakkındaki karar ertelendi
Giriş Tarihi: 20.7.2023 15:58 Son Güncelleme: 20.7.2023 16:09

Kesin ihraç istemiyle disipline sevk edilmişti! Tanju Özcan hakkındaki karar ertelendi

Kesin ihraç istemiyle Yüksek Disiplin Kurulu’na sevk edilen CHP’li Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan hakkındaki karar 26 Temmuz’a ertelendi.

Kesin ihraç istemiyle disipline sevk edilmişti! Tanju Özcan hakkındaki karar ertelendi

CHP'de YDK, bugün 'tedbirli' olarak 'kesin çıkarma cezası' istemiyle disipline sevk edilen Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan ile beraber toplam 9 dosya için toplandı.

CHP Genel Merkezi'nde basına kapalı olarak gerçekleşen YDK, yaklaşık 5 saat sürdü. Disipline sevk edildikten sonra Bolu'dan Ankara'ya CHP Genel Merkezi'ne 'Değişim ve Adalet' yürüyüşü gerçekleştiren Özcan, sağlık sorunu nedeni ile YDK'ya savunma vermeye gelmedi. Özcan'ın, sağlık sorununa ilişkin genel merkeze rapor gönderdiği öğrenildi.



YDK, Tanju Özcan ile ilgili kararı, Özcan'ın savunmasının alınması için 26 Temmuz'a erteledi. Özcan'ın, 26 Temmuz'daki toplantıya katılmaması ve savunma vermemesi durumunda kararın çıkması bekleniyor.

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Kesin ihraç istemiyle disipline sevk edilmişti! Tanju Özcan hakkındaki karar ertelendi
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