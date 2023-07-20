Kıbrıs zaferinin yıldönümü Ercan’la taçlandırılıyor! Tarihi gün tarihi açılış: Başkan Erdoğan’ın uçağı iniş yaptı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, temaslarda bulunmak üzere Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne (KKTC) geldi. Özel uçakla saat 13.15'te Ercan Havalimanı'na gelen Erdoğan, KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar tarafından resmi törenle karşılandı.
Karşılamada, Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, Başbakan Ünal Üstel, bakanlar, Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral Zorlu Topaloğlu da yer aldı.
Başkan Erdoğan ile Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, AK Parti Genel Başkan yardımcıları Ömer Çelik, Zafer Sırakaya, MHP İstanbul Milletvekili İsmail Faruk Aksu, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, MİT Başkanı İbrahim Kalın ve Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Büyükelçi Akif Çağatay Kılıç da KKTC'ye geldi.
Ziyaret kapsamında Başkan Erdoğan, Ercan Havalimanı'nda yeni terminal binası ve pist açılışını gerçekleştirecek, 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı dolayısıyla düzenlenecek törene katılacak.
3 günlük körfez ülkelerindeki resmi temasların ardından yavru vatan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne geçecek olan Başkan Erdoğan'ı, Ercan Havalimanı'nın yeni terminal binasında KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, KKTC Başbakanı Ünal Üstel, TC Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu karşıladı. Açılışın ardından Başkan Erdoğan ve beraberindeki heyet, Lefkoşa Atatürk Anıtı'ndaki törene katılacak.
10 MİLYON YOLCU KAPASİTESİNE SAHİP
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, KKTC Ercan Havalimanı yeni terminal binası ile adeta adanın çehresini değiştireceğini belirterek, "Artan imkân ve kabiliyetleri ile geniş gövdeli uçaklara da ev sahipliği yapacak.
10 milyon yolcu kapasitesine sahip. Türkiye yüzyılı sadece ülkemizi değil, yavru vatanı da kapsayan bir yüzyıl olacak" dedi.
3 BİN 100 METRELİK PİST
Havalimanı, içerisinde daha fazla yolcu kapasitesi, daha geniş ve ferah sosyal alanlar yer alıyor. 2 bin 755 metre uzunluğundaki mevcut piste kıyasla 3 bin 100 metrelik yeni pisti ile her model yolcu uçağının kullanımına müsait.
9 adet körük, 21 adet de açıkta olmak üzere toplam 30 uçaklık park alanı mevcut. Ercan Havalimanı, Bin 500 araç kapasiteli kapalı otoparkı ve son teknoloji yeni donatılarıyla dikkatleri üzerine çekecek.