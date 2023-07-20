Vali Gül, tamamı AFAD gönüllüsü olan Silivri ilçesi muhtarlarına sertifika verdi

İstanbul'da beklenen deprem öncesi İstanbul Valisi Ali Yerlikaya İstanbul'un ilçelerinde mahalle muhtarları ve AFAD gönüllüleri ile bir araya geldi. Vali Davut Gül ilçe ziyaretine Silivri muhtarlar buluşması ile başladı. Vali Gül, tamamı AFAD gönüllüsü olan Silivrili muhtarlara AFAD gönüllüsü sertifikalarını vererek beklenen deprem öncesi ilçede ve mahallelerde ne gibi çalışmalar yapıldığını deprem eğitimleri ve hazırlıkları konusunda bilgi aldı.

Silivri'deki mahalle muhtarlarının sorunlarını dinleyen Vali Gül, muhtarlardan özellikle AFAD gönüllüsü olarak eğitim aldıkları doğal afet ve çözümleri konusunda daha fazla çalışmalarını ve ilçedeki ve mahallelerdeki sorunların tespit edilerek ilgili birimlere iletilmesinin sorunları daha kolay çözülür hale getireceğini söyledi.

İstanbul'un deprem bölgesi olduğunu ve Silivri'nin de afetlerden fazla zarar görmemek için tamamı AFAD gönüllüsü olan muhtarlara çok iş düştüğünü belirten Vali Gül, "Muhtarlarımızdan gelen talep ve sorunların çözüme kavuşturulması için konuyla ilgili kurum amirlerimiz gerekli ilgiyi göstereceklerdir" dedi.