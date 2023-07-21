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Giriş Tarihi: 21.7.2023 17:59

Emine Erdoğan: Ziyaretlerimiz dostluk bağına güç katacak

Emine Erdoğan, körfez ülkelerine gerçekleştirilen ziyaretlerle ilgili paylaşım yaptı. Emine Erdoğan, "Kültürlerimiz arasındaki dostluk bağına güç katacağına inanıyor, ülkemiz için hayırlara vesile olmasını diliyorum." dedi

Muhammed UZUN Muhammed UZUN
Emine Erdoğan: Ziyaretlerimiz dostluk bağına güç katacak

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, körfez ülkelerine gerçekleştirilen ziyaretlerle ilgili paylaşım yaptı.

DOSTLUK BAĞINA GÜÇ KATACAK

Emine Erdoğan'ın paylaşımındaki ifadeler şu şekilde: Körfez ülkelerine gerçekleştirdiğimiz ziyaretlerin kültürlerimiz arasındaki dostluk bağına güç katacağına inanıyor, ülkemiz için hayırlara vesile olmasını diliyorum.

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Emine Erdoğan: Ziyaretlerimiz dostluk bağına güç katacak
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