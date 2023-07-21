Emine Erdoğan: Ziyaretlerimiz dostluk bağına güç katacak

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, körfez ülkelerine gerçekleştirilen ziyaretlerle ilgili paylaşım yaptı.
DOSTLUK BAĞINA GÜÇ KATACAK
Emine Erdoğan'ın paylaşımındaki ifadeler şu şekilde: Körfez ülkelerine gerçekleştirdiğimiz ziyaretlerin kültürlerimiz arasındaki dostluk bağına güç katacağına inanıyor, ülkemiz için hayırlara vesile olmasını diliyorum.
Körfez ülkelerine gerçekleştirdiğimiz ziyaretlerin kültürlerimiz arasındaki dostluk bağına güç katacağına inanıyor, ülkemiz için hayırlara vesile olmasını diliyorum. pic.twitter.com/OJvqYIHFa4— Emine Erdoğan (@EmineErdogan) July 21, 2023