Haberler Gündem Haberleri Vize dolandırıcılarından 100 milyon liralık vurgun
Giriş Tarihi: 21.7.2023 14:22 Son Güncelleme: 21.7.2023 14:30

Vize dolandırıcılarından 100 milyon liralık vurgun

Emniyet Genel Müdürlüğü koordinesinde  vize başvurularını kabul etmeye yetkili firmaların ismini kullanarak kendi kurdukları çağrı merkezleri aracılığıyla “Vize İşlem Ücreti” adı altında para talep eden ve ülke genelinde 2012 mağdurdan yaklaşık 100 milyon Türk lirası haksız kazanç sağlayan 77 şüpheliye yönelim 7 ilde eş zamanlı operasyon düzenledi.

ÖMER ÇETİN ÖMER ÇETİN
Vize dolandırıcılarından 100 milyon liralık vurgun

Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde, İzmir Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından 7 ilde eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi.

Vize dolandırıcılarından 100 milyon liralık vurgun! | Video

100 MİLYOK KİRALIK VURGUN

Operasyon kapsamında: vize başvurularını kabul etmeye yetkili firmaların ismini kullanarak kendi kurdukları çağrı merkezleri aracılığıyla "Vize İşlem Ücreti" adı altında para talep eden ve ülke genelinde 2012 mağdurdan yaklaşık 100 milyon Türk lirası haksız kazanç sağlayan 77 şüpheli tespit edildi.

Şüphelilere yönelik yürütülen eş zamanlı operasyonda 65 kişi ile muhtelif miktarda nakit para, ruhsatsız tabanca ve dijital materyal ele geçirildi.

ARKADAŞINA GÖNDER
Vize dolandırıcılarından 100 milyon liralık vurgun
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA