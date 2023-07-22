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Giriş Tarihi: 23.7.2023 00:55

Cani Koca Adliyeye sevk edildi

Nevşehir'e tatil için geldikleri otelin havuzunda, boşanma sürecinde olduğu eşini ve kızını öldüren cani koca Yaşar Temur sağlık kontrolünün ardından cezaevine sevk edildi.

Cani Koca Adliyeye sevk edildi

DİLARA İLAYDA KAYIKCI / SABAH

Cani koca Yaşar Temur Danimarka'dan Avanos'a tatile gelen eşini takip ettiği öğrenildi. Karısını ve kızını takip eden cani koca otele 2 gün öncede giriş yaptı. Bugün ise eşi Zübeyde Temur ve kızı Hatice Temuru boğazından keserek öldürdü.

Cani koca yaşanan olayın sonrasında otelden kaçtı. Kaçma nedeni ise, facebook hesabından paylaşım yapmak olduğu öğrenildi. Polis ekiplerinin başlattığı çalışma neticesinde cani koca kısa sürede yakalandı.

Avanos İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yakalanan cani koca Yaşar Temur, Avanos Adliyesinde yapılan soruşturma sonrasında Nevşehir Devlet Hastanesinde sağlık kontrolü yapıldı.

Sağlık kontrolü yapılan Yaşar Temur cezaevine sevk edildi.

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Cani Koca Adliyeye sevk edildi
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