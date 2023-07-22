CHP’de parti içi demokrasi yine sınıfta kaldı

CHP Seferihisar'da delege seçimleri 21 Temmuz Cuma günü sona erdi. Seçimlere "Taban hareketi" ile "İlçe Başkanlığı" arasında yaşanan gerilim ve tartışmalar damga vurdu. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in de mahallesi olan Ulamış (Köyü) Mahallesi'nde, kendilerini "Taban Hareketi" olarak adlandıran bir grup liste çıkarmışı ve ilçe başkanlığının çıkardığı listeye rakip olarak seçime girmişti. Taban hareketi listesinde Soyer'in isminin olmaması kriz çıkarmıştı.

OY VERME İŞLEMİ SADECE 3 DAKİKA SÜRDÜ

Seçimin başlamasının ardından İlçe Soyer'in listede adının yer almamasına tepki gösteren ilçe başkanı Senem Solak iddiaya göre CHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu'nun isteği doğrultusunda yaşanan şok gelişme sonrası sandıkları kapatıp seçimi iptal etmişti. Delege seçimlerinin oy verme işlemi başladıktan 3 dakika sonra iptal edilmesi ilçe örgütünde tartışmaları da beraberinde getirmişti.

TEK LİSTE OLARAK TEKRARLANDI

Ulamış Mahallesi'nde iptal edilen seçimler günler sonra 18 Temmuz'da tekrarlanmış ve Taban Hareketi liste çıkarmama kararı aldığını açıklamıştı. Seçimler ilçe başkanlığının çıkardığı tek liste ile gerçekleşmişti.

İL BAŞKANLIĞI DİSİPLİNE SEVK ETTİ

Polemiklerin ardından flaş bir gelişme yaşandı. CHP İzmir İl Başkanlığı, Taban Hareketi'ne öncülük eden Salih Turan'ı kesin ihraç talebiyle disipline sevk etti.

"KESİN İHRACI TALEP EDİLDİ"

İl Yönetim Kurulu toplantısında alınan disiplin kararı gerekçesi olarak, Salih Turan'ın sosyal medya üzerinden Seferihisar Alevi Kültür Derneği'ni hedef gösterdiği aktarıldı. Öte yandan il yönetim kurulu değerlendirmesinde, Turan'ın, "Partide aldıkları görev ve sorumluluklarla ve üyelikle bağdaşmayan tutum ve davranışlarda bulunmak" gerekçesiyle "Tedbirli" ve "Kesin ihraç" cezası istemi ile il disiplin kuruluna oybirliğiyle sevk edildiği belirtildi. Turan'ın ihraç istemiyle disipline sevk edilmesi parti tabanında sıkıntı yarattı. Parti içi demokrasinin yine sınıfta kaldığını belirten bazı partililer yaşananlara tepki gösterdi.