İki FETÖ üyesi havalimanında yakalandı

ABD pasaportlu Abdullah U. ve Rusya pasaportlu Ali O.'nun ardından bir FETÖ firarisi daha İstanbul Havalimanı'nda yakalandı. İstanbul Havalimanı Şube Müdürlüğü polisleri, İzmir 3. Sulh Ceza Hâkimliği'nin dosyası kapsamında "FETÖ üyeliği" suçundan ötürü hakkında yakalama kararı bulunan ve uçakla geldiği Bulgaristan'dan yurda giriş yapmak isteyen Melih K.'yı gözaltına aldı. Öte yandan Konya Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, hakkında yakalama kararı çıkarılan ve İsveç'ten gelen Ahmet H. adlı şüpheliyi havalimanında gözaltına aldı. Ayrıca yasa dışı yollarla Yunanistan'a geçmeye çalışan 8'i FETÖ mensubu 9 kişi yakalandı.