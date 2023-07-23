5 kahramanımızın şehit edilmesinden sorumlu 2 terörist etkisiz hale getirildi

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Yerlikaya, Tunceli ili kırsalında, J- SİHA ve ANKA-S desteğinde JÖH ve Jandarma Komando Timlerinin katılımıyla gerçekleştirilen Şehit Jandarma Uzman Çavuş BURAK TORTUMLU operasyonu kapsamında 2 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı. Etkisiz hale getirilen teröristlerin 5 kahramanımızın şehit edildiği hain saldırıda bulunduğu belirtildi.

Bakan Yerlikaya açıkladı, o teröristler etkisiz hale getirildi | Video

Yerlikaya paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

5 KAHRAMANIMIZIN ŞEHİT EDİLMESİNDEN SORUMLU 2 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

ŞEHİTLERİMİZİN KANI YERDE KALMADI

#Tunceli Jandarma Bölge, Tunceli ve Erzincan İl Jandarma Komutanlıklarımızın sevk ve idaresinde, Tunceli ili kırsalında, J- SİHA ve ANKA-S desteğinde JÖH ve Jandarma Komando Timlerinin katılımıyla Şehit Jandarma Uzman Çavuş BURAK TORTUMLU operasyonu gerçekleştirildi. Operasyon sonucunda farklı terör eylemine katılan ve asker jandarma polisimizin şehit edilmesinden sorumlu teröristler; Rojhat Dilman kod adlı Adem Gürel ile Şoreş Dilok Cilo kod adlı Ahmet Karaboğa silahları ile birlikte etkisiz hale getirildi.

Operasyonun devamında teröristlerin kullandığı sığınakta çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi.

OPERASYONU GERÇEKLEŞTİREN JANDARMAMIZI TEBRİK EDİYORUM TERÖR SONA ERENE KADAR MÜCADELEMİZ DEVAM EDECEK