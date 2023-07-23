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Giriş Tarihi: 23.7.2023

5 PKK’lı etkisiz hale getirildi

Hüseyin KAÇAR Hüseyin KAÇAR
5 PKK’lı etkisiz hale getirildi
Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyinde Pençe-Kilit operasyonu bölgesindeki Metina'da 5 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu. Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Mehmetçik Irak'ın kuzeyini teröristlere dar ediyor. Pençe-Kilit operasyonu bölgesindeki Metina'da tespit edilen 5 PKK'lı terörist, düzenlenen hava harekatları ile etkisiz hale getirildi. Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, en son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar operasyonlara kararlılıkla devam edecek" denildi.
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5 PKK’lı etkisiz hale getirildi
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