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Giriş Tarihi: 24.7.2023 00:02

Azerbaycan'da FETÖ operasyonu: Önemli belgeler ele geçirildi! Çok sayıda gözaltı var

Azerbaycan'da, FETÖ ile bağlantılı kişilere yönelik düzenlenen operasyonda, Azerbaycan Demokrasi ve Refah Partisi Kurucu Genel Başkanı Gubad İbadoğlu'nun da aralarında bulunduğu 6 kişi gözaltına alındı. İbadoğlu'nun ofisinde arama yapıldığı ve önemli belgelerin bulunduğu aktarıldı.

AA
Azerbaycan’da FETÖ operasyonu: Önemli belgeler ele geçirildi! Çok sayıda gözaltı var

Azerbaycan İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığından edinilen bilgiler doğrultusunda, ülkede FETÖ ile bağlantılı kişilere yönelik operasyon düzenlendiği belirtildi.

Açıklamada, operasyonda 5 kişinin gözaltına alındığı, bu kişilerden birinin Azerbaycan Demokrasi ve Refah Partisi Kurucu Genel Başkanı Gubad İbadoğlu ile ilişkisinin bulunduğuna yönelik ifade verdiği kaydedildi.

ÖNEMLİ BELGELER ELE GEÇİRİLDİ

İfade doğrultusunda İbadoğlu'nun ofisinde arama yapıldığı ve önemli belgelerin bulunduğu aktarılan açıklamada, İbadoğlu'nun da gözaltına alındığı ifade edildi.

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Azerbaycan'da FETÖ operasyonu: Önemli belgeler ele geçirildi! Çok sayıda gözaltı var
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