Barajlardaki doluluk oranı kritik seviyede

Son günlerde etkili olan sıcak hava dalgasıyla birlikte İstanbul'a su sağlayan barajlardaki doluluk oranı yüzde 40'ın altına düştü. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) verilerine göre, bu yıl en yüksek 20 Mayıs'ta yüzde 49,66'ya kadar yükselen barajlardaki doluluk oranı önceki gün itibarıyla yüzde 39.84'e geriledi. Bu rakam, 21 Temmuz itibariyle 2014 yılından bu yana en düşük doluluk seviyesi olarak ölçüldü.Uzmanlar aşırı sıcaklardan dolayı barajlardaki suyun buharlaşması ile de su kaybının yaşandığını kaydettiler. Barajların doluluk oranı Istrancalar'da yüzde 34.63, Terkos'ta yüzde 28.43, Sazlıdere'de yüzde 23.49, Alibey'de yüzde 2.,05, Büyükçekmece'de yüzde 21.18, Ömerli'de yüzde 72.64, Darlık'ta yüzde 56.2, Elmalı'da yüzde 30.71, Pabuçdere'de yüzde 4.51 ve Kazandere'de yüzde 7.09 olarak kaydedildi. Azami 868 milyon 683 bin metreküp biriktirme hacmine sahip kente su sağlayan barajladaki su miktarı 346 milyon 6 bin metreküp ölçüldü. İstanbul'da günlük su tüketimi 3 milyon 448 bin metreküp olarak kayıtlara geçti.